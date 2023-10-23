《經濟》9月出口轉正 景氣換燈甩連11藍？

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【時報記者葉時安台北報導】出口成功轉紅，景氣是否換燈？國發會本周五(10月27日)即將公布9月台灣景氣對策信號，預估台灣景氣燈號維持藍燈，為連11個月藍燈。國發會表示，最壞情況已經過了，雖然復甦較平緩，但第四季期待看到且更有機會看到換燈。

台灣9月出口成功翻紅，終止連12黑，且第三季狀況優於預期；但台灣外銷訂單仍連13黑，不過預估逐月好轉，預估在11月轉正。周五即將公布景氣對號信號，預估台灣今年9月景氣燈號仍將維持藍燈，但可望於今年第四季回到黃藍燈。

國發會公布之112年8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月持平，燈號續呈藍燈，為連10個月藍燈，為藍燈第二長紀錄，持平2011年11月至2012年8月的歐債危機、2015年6月至2016年3月的科技疲弱帶來連10藍，高過金融海嘯連9個月紀錄。若9月維持藍燈，即為連11個月藍燈，歷史最長的藍燈發生在2000年12月至2002年2月的全球網路泡沫化，曾連續出現15個月藍燈。

國發會表示，最壞情況已經過了，雖然復甦較平緩，但第四季期待看到且更有機會看到換燈。

展望未來，預期台灣9月景氣燈號維持藍燈，但可望於第四季回到黃藍燈。出口方面，全球庫存去化導致經貿動能相對疲弱，同時，通膨偏高及升息後企業借貸成本上升，加以美中科技戰持續，均阻礙全球經貿發展，持續壓抑台灣出口動能；內需方面，隨疫情管制措施陸續鬆綁，消費動能可望續溫，但批發銷售仍受制於外貿不佳而呈現負成長。惟今年9月台灣股市較去年同期高，該燈號可望維持為黃紅燈，可望連3個月黃紅燈。

整體而言，多數國家景氣下滑，外貿需求降溫，同時基期墊高，不利出口與投資成長，但內需與股市支撐，預期9月景氣燈號維持藍燈。不過預期第四季消費性電子新品上市可望推升備貨需求，加上AI等新興應用擴展，以及庫存去化結束，有助出口動能提升，加上基期因素消退，預期今年第四季台灣景氣對策信號可望回到黃藍燈。