深化臺立科技新創合作 立陶宛國會議長率團訪國科會TTA

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國家科學及技術委員會（國科會）推動臺灣與國際科技新創生態圈的重要鏈結平台「臺灣科技新創基地」（Taiwan Tech Arena，簡稱TTA），於23日迎來立陶宛商業訪問團。此訪團由立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Cmilyte-Nielsen）領軍，率領多位政府官員及近20家新創企業及協會共同蒞臨TTA，與6家TTA加速器及臺灣40多家業者進行交流。

繼國科會今年9月率團赴立陶宛參加第22屆臺拉立三邊科技合作年會，進行生技醫藥、數位醫療等領域之科研交流之後，立國政府官員偕商業訪問團旋即於10月旋即造訪臺灣參加Fintech Taipei 2023台北金融科技論壇，並與臺灣官員討論經濟合作，顯示臺立兩國除了科研交流外，更積極拓展新創商務合作機會。

國科會陳宗權副主委表示，臺灣擁有豐沛的科技創新與創業能量，這次訪問對於拓展臺立雙方在科技和新創領域的合作具有重大意義。希米利特議長則表示，臺灣對立陶宛非常重要，雙方在歷史、價值上的相近，科技產業上的互補，都是深化合作交流的重要基礎，期望能推動更多立陶宛企業落地臺灣，攜手臺灣業者經營全球市場。

此次立陶宛訪團中有多家知名科技公司，特別是在資訊安全、網路、金融科技及人工智慧等重要科技領域，例如Nord Security（NordVPN）和Surfshark等全球知名資訊安全企業，展現了立陶宛在科技領域的實力及欲與臺灣業者交流合作之企圖心。

TTA作為臺灣的指標新創場域，長期擔任臺灣和國際新創生態圈之間的重要橋樑，透過聚落能量，鏈結全球投資人、新創企業和生態圈夥伴。此次國際交流活動，由 TTA進駐的加速器 Foodland Ventures 和 flyingVest Ventures 共同舉辦，透過邀請海外企業、新創及政府代表，協助臺灣新創串連全球市場。此次交流500 Global、IAPS、Orbit Startups等TTA加速器亦共襄盛舉，在會中分享其國際鏈結實績及其生態圈扮演角色。

此次活動吸引了超過百人參加，國內知名新創企業、投資人和生態圈夥伴皆表達參與臺立雙方合作、開拓亞歐市場的積極企圖。此次交流不僅是一個重要的合作契機，也為臺灣和立陶宛之間的深化合作和擴展國際市場提供了更多可能性，臺立雙方後續將推動更多雙邊和跨國合作的務實合作。