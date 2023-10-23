從臭哄哄到全齡共融 台中40年屠宰場變身休閒樂園

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台中市政府投注1億元經費推動肉品市場舊址轉型，分期分區闢建「豬事圓滿公園」，1期於去年10月已開放，今（23日）市長盧秀燕主持「2期工程開工動土祈福典禮」，2期預計明（2024）年中完工，將打造全齡化共融公園。

盧秀燕說，台中市興利除弊，肉品市場落成迄今已40餘年，佔地廣闊總面積達10幾公頃，環境惡劣，民眾盼望拆遷許久，她上任後蒐集在地居民意見，將原台中市屠宰場10幾公頃的土地1分為3，包含2公頃的豬事圓滿公園、提供弱勢或青年朋友居住發展的上千戶社會住宅用地、及附帶地下停車位的複合式冷鏈商場。

盧秀燕表示，豬事圓滿公園第1期工程主要方向在打造綠草如茵的公園；今日第2期開工，則會加強提供年長者運動休閒、孩童放心玩樂的「全齡化休閒運動遊樂設施」，把原台中市都市最惡臭髒亂的鄰避空間，轉變為鄰聚的全齡化共融公園，感謝里長及議員的信任和支持，盼工程「早日落成、早日啟用」。

建設局長陳大田指出，第2期工程基地位於公園東北側，開發面積約0.65公頃，投入經費為5850萬元，施作內容包含以「豬」為造型的入口意象、特色遊戲場及陽光公廁，此外，設置多功能體健區、廣闊的綠地及多樣化景觀植物。

另「嘉年華共融遊戲場」遊戲沙坑結合溜滑梯遊具、遮蔭設施、洗滌區，並有著客製化、具挑戰的小山豬遊戲組，不僅提供不同年齡層孩童感官刺激，也可促進肢體動作發展，還有共融遊具供一般兒童及身障孩童遊戲同樂。