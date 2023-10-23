新竹縣消防局結合3企業 強化城市災害韌性

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新竹縣消防局為強化防災韌性與企業力量連結，23日由消防局陳局長中振與「飛岳影像創作」、「集宇企業」及「亞帝昇生物科技」3家公司簽訂合作備忘錄。

「飛岳影像創作」成立於2014年，近年開始從事空中攝影教學及培訓遙控無人機科技人才，創辦人岳志忠擔任中華無人機教育發展交流協會理事長，並配合縣府交旅處於2021年規畫啟用新竹縣無人機術科考照及訓練場，造福眾多使用遙控無人機的法人與自然人。

陳中振表示，消防救災領域使用遙控無人機輔助救災的頻率逐漸升高，該局消防同仁於飛岳影像創作團隊指導下，從去年3月起至今派訓人員皆逐級取得專業級證照，讓消防同仁能善用科技利器，提升救災效率。

「集宇企業」致力緊急救護用車輛進口、開發、設計、改裝、製造、推廣及銷售，經過逾30年的發展，已成為台灣地區緊急救護、救災、醫療、殘障用特殊車輛及設備領導廠商，提供新竹縣消防局救護車設備緊急調度維修、救護車器、耗材緊急運補及調用，支援急救訓練器材等。

「亞帝昇生物科技」致力台灣急重症醫療市場開發經營，提供新竹縣消防局自動心肺復甦機、手持式超音波、電子影像喉頭鏡、二氧化碳監測儀等急救器材之緊急調用與支援。

陳中振感謝3家企業對於消防局的支援與協助，期待未來有更多企業響應，讓公私部門資源整合，提升防救災能量。通過此次簽署，借重企業長才，加速各類災害搶救及緊急救護工作進行，降低人命傷亡及財產損失。