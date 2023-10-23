國內外產官學專家齊聚龍華科大推動淨零排放

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氣候變遷所造成影響迫在眉睫，有關氣候議題已引起世界各國高度重視，國際陸續提出「2050淨零排放」宣示與行動；有鑑於此，龍華科技大學10月22日舉辦「2023碳之捕獲、儲存、再利用及環保科技論壇」，教育部技職司楊玉惠司長、環境部化學署簡慧貞副署長、臺北市環保局吳盛忠局長、臺中市環保局陳宏益局長等官員、業界代表，以及美國、加拿大等國內外學者專家共聚一堂，分享相關新技術與應用等研究成果，期能藉由學術交流凝聚共識，落實環保永續精神，達成推動淨零排放及重要性認知。

龍華科大董事長孫道亨在開幕式致詞表示，追求人類永續生存發展已成為各國責無旁貸使命，教育是達成永續發展的最好方法，節能與碳補獲技術不僅是臺灣，更是國際社會所重視議題，龍華科大在辦學上長期獲得政府主關機關及各界支持與重視，期許透過研討會産官學交流，讓龍華科大能更貼近走在碳議題潮流，帶領學生進入碳補獲科技領域，為學子創造更多碳領域的發展機會。校長葛自祥則指出，面對全球氣候變遷淨零排放議題，需長期投入方可為功，學校除了成立大學社會責任與永續發展中心，致力推動綠色校園，落實節水、節能、資源循環，也鼓勵學生成立「淨零減碳綠社團」，並透過國科會補助，編寫實務性的新能源教材，期望藉此契機培育人才為國所用。

龍華科大此次論壇邀請到三位美加專家，分別是美國能源研究重鎮、橡樹嶺國家實驗室副所長孫欣博士；美國環保署研究員馬新博士，以及擔任116年歷史的Air & Waste Management Association學術副主席巢志成博士，進行專題演講。孫欣博士領導團隊對清潔能源(clean energy)、脫碳(de-carbonization)與環球安全(global security)方面研究，領先國際。馬新博士長期從事整合型水資源最佳化利用研究，對循環水經濟，包括能源、養料、物料和水的回收再利用更擁有獨到經驗；巢志成博士則是加拿大Cantech Environmental公司負責人，具有環工學界與業界40年經驗，專長是循環經濟、零排放、永續環境、高價值材料之循環再利用、清潔生產，主持過無數大型計畫，績效卓著，屢獲國際表彰。除此，為增進國內外交流，論壇也邀請國內負碳專家談駿嵩教授、二氧化碳捕獲與再利用專家楊明偉博士、氫能與燃料電池專家陳立業教授，以及二氧化碳轉換為高質產品專家游文岳博士等學者專家共同與會，並邀請環境部化學署簡慧貞副署長演講進行分享。

龍華科大與海外華人環境保護學會(OCEESA)、台灣PM2.5監測與控制產業發展協會及台灣化工學會，有良好合作關係，面對全球氣候變遷衍生的危機與轉機，為確保不再只顧發展經濟卻傷害地球，該校與前述單位邀請台灣、美國、加拿大、香港及大陸等專家分享交流，提供台灣各界有關淨零排放的卓越見解，藉此吸取更廣、更新的技術資訊與策略，進而與世界接軌，有助達成長期減碳目標，論壇中亦同時舉辦高中職及大學生海報競賽及實體展示，希望能結合國內外各界力量共同為推動淨零排放而努力。