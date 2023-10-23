台新金力挺地方創生 支持地方創生ESG媒合活動

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台灣地方創生基金會與台新金控、信義企業集團首度共同主辦的「地方創生x企業ESG媒合活動」23日於台北萬豪飯店登場，邀請15家地方創生團隊分享創生商業模式，期待與企業進一步建立起長期策略夥伴關係，串起企業與地方創生合作橋樑，共創永續生態圈。此外，為促進地方創生夥伴永續發展，提升社會影響力，台新與台灣地方創生基金會雙方簽署合作備忘錄，未來台新證券將提供地方創生團隊辦理上市櫃規劃說明會及後續諮詢服務。

台新金控總經理林維俊致詞時表示，台新透過此次的ESG媒合活動，期望為認真投入台灣環境永續、社會永續及地方經濟振興等相關工作的地方創生團隊提升能見度，藉此號召更多企業認識來自台灣各地的地方創生團隊，讓優質的地方創生故事能吸引更多企業與社會大眾的資源挹注。同時，台新也將發揮金融業的核心能力，提供上市櫃輔導諮詢及相關課程安排，以實際行動支持地方創生團隊永續發展。

地方創生已成顯學，台灣地方創生基金會是第一個全國性地方創生基金會，以打造資源媒合平台，推動台灣地方創生之發展為目的，目前平台上超過191個創生夥伴。結合產、官、學、研、社及新創等資源，進行台灣地方創生領域之人才深化培力、各類資源媒合、商業機制串聯等工作。建構跨領域社區參與平台，先從了解社區需求，進而凝聚社區意識，協助地方特色的發掘，吸引產業進駐及人口回流、不外流，繁榮地方進而達成促進城鄉及區域均衡適性發展的地方創生目標。

「地方創生x企業ESG媒合活動」上半場主題為：「地方創生與影響力投資交流」講座，邀請台灣影響力投資協會共同創辦人暨執行長吳道揆、SIC永續影響力投資共同創辦人暨合夥人林志垚進行永續影響力投資專題演講。下半場主題為：「不再作文比賽的ESG報告─串起企業與地方創生合作橋樑」，透過15家地方創生實務案例分享，包括位於新竹縣的「木酢達人」以林修枝全株利用零廢棄為核心，發展林業剩餘資材管理，從一棵樹、電商與居家清潔服務，整合林業生態系支持發展。來自花蓮縣的「洄遊吧FISH BAR」為全臺首間將食魚教育及海洋永續概念結合活動、商品及知識平台之公司，協助政府及企業單位執行食魚教育專案計畫。新北坪林區的「臺灣藍鵲茶」致力以流域收復策略，推動山區為無農藥生態村品牌以環境教育為出發點，推動農學深度體驗、科技整合及環境友善農產。

自2002年起，台新發起關懷台灣系列公益活動，從幫助921大地震重災居民重建的善念出發，進一步延伸至這片土地的每一個角落，一步一步落實永續的精神，幫助台灣在地農民與茶農自立，帶動善的循環，推廣台灣在地優質農產品，並將具體關懷行動傳遞至社會每個角落，以發揮企業之社會影響力。未來台新將持續以認真的精神在各面向推展永續行動，持續關注「氣候行動」、「金融共榮」、和「永續賦能」等三大永續策略主軸，積極推動創新的永續產品、服務、策略合作等，成為社會大眾的永續智慧好夥伴。