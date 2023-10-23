新台幣今收32.348元 創逾七年新低

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美債券殖利率攀升，加上市場憂慮以巴衝突擴大，美股收黑拖累台股下跌，美元指數仍撐在106之上，隨外資熱錢持續匯出，新台幣兌美元23日開盤持續承壓，終場以32.348元、貶2.8分作收，匯價翻黑，並創2016年7月7日以來、逾七年新低收盤價；隨以巴局勢陷入僵局，加上下周美國聯準會（Fed）將開會，市場觀望氣氛濃厚，總成交量僅9.82億美元。

匯銀主管表示，台股重挫近200點，「且黑K那麼大」，外資持續賣股並加大匯出，而進口商則有油款買盤，盤中進場「驚驚買」，兩大美元美盤下，新台幣最低一度貶至32.377元；惟盤中出口商撿便宜拋匯也頗積極，加上匯價逼近32.4元央行強力阻貶，全日匯價以區間震盪為主，持續回測32.4元大關。

根據央行統計，美元指數回落但有撐，主要亞幣升貶互見，以韓元貶值0.1％跌幅最深，其次為新台幣貶0.09％、人民幣貶0.04％，而日圓則升值0.03％、星幣升0.05％相較強勢。

匯銀主管分析，以巴衝突與俄烏戰爭類似，目前很難判斷何時告終，市場氛圍預料暫時維持觀望氣氛，目前沒有改變的題材出現，加上Fed下周將開會，現已進入緘默期，預計在Fed開會後發表談話，市場才有新方向；短線台股壓力不小，加上匯市還看不出外資有匯入意願，目前沒有感覺到新台幣有升值的理由出現，預計持續在32.2至32.5元區間震盪。

至於外資何時轉為匯入，外匯交易員則認為，地緣風險下，外資對台投資不會太快回頭，由於美國總統拜登正在遊說國會擴大國防預算，主要支援國家第一是烏克蘭、第二是以色列，第三就是台灣，外資要加大投資台灣也有難度，無法吸引新資金進入，新台幣很難有動能走升，雖然台股仍在高檔震盪，但新台幣明顯是一路破底，由此可見，外資現階段對台灣信心並不高。