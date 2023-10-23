《經濟》瞄準中南部空污 國發會敲定防制第二劍

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【時報記者葉時安台北報導】秋冬季節來臨，受到天候、擴散力不佳等因素，空氣品質恐多處不良，為此中央、地方聯手提前應變，環境部表示，空污不佳可提前三天預警，並提前進行相關污染源降排降載等工作，而先前擴大空污排放差別費率、強化減排誘因，也均助於降低汙染物排放，盡量改善及維護空氣品質。國發會於第114次委員會議，更審議通過環境部所提第二期空氣污染防制方案(113至116年)，全案將陳報行政院核定，第二期特別針對中南部狀況，主要中南部因地形、風向等因素，空污干擾較劇。

第二期方案針對中南部區域訂出116年細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度，必須達到符合空氣品質標準之15微克/立方公尺；而全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度，則必須改善至13微克/立方公尺以下；以及全國臭氧8小時紅色警示站日數相較108年改善比率需達80%。本方案已整合跨部會量能，預計由中央與國營事業(含轉投資事業)投入766億元，共同推動8大面向37項管制策略，賡續改善及維護我國空氣品質。

回顧第一期方案執行成果，在國營事業污染減半、鍋爐改善9成、老舊柴油車汰換近5成等成果，皆大幅超過原先預設目標進度，另109至111年全球受到COVID-19疫情影響，我國及鄰國之產業及民生活動大幅減少，境外污染之影響亦降低，使得我國空氣品質改善超乎預期，連續3年皆達成預設目標。

為賡續改善及維護我國空氣品質，第二期方案融入淨零排放策略之相關減污減碳效益，相對108年可減少約3成5之空氣污染排放，因此二期方案除規畫納入追蹤減污減碳共利效益外，也針對民俗活動、港區、營建工程和河川揚塵跨部會推動專案管理，導入空污費經濟誘因和環評增量抵換，促使產業主動性進行污染改善，提升污染改善之效率。

由於我國空氣品質容易受到氣象及境外因素影響，在COVID-19疫情解封後，境外污染傳輸明顯增加，加以降雨不足或擴散條件不佳，空氣品質易趨於惡化，因此須加強各機關與地方政府間之空氣品質改善力道，爰請環境部應定期彙整地方政府執行「空氣污染防制計畫(113至116年)」之成果，並透過「空氣污染防制方案執行進展聯繫會報」追蹤本方案之執行進度，視需要滾動檢討工作內容，確保本方案所提8大面向37項管制策略均能如期推動，穩健改善空氣品質並達成116年所訂目標。