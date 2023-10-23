新店寶高園區 一、二期開發 可創造286億元年產值

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位於新北新店的寶高園區，地處雙北交會處，深具地理優勢外，產業發展潛力也不容小覷。經發局長何怡明表示，在既有的產業基礎上，引進「智慧城市」相關產業進駐，匯集AI研發、智慧製造、電動車及生技醫療等高產值、低汙染產業，打造數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，初估一、二期開發將可創造286億元年產值，也為新店區帶來新的產業量能。

經發局表示，寶高園區是一座生產、生活、生態「三生一體」的新型態前瞻智慧園區，共分為兩期開發。園區一期基地面積為4.14 公頃，2019年8月開工、2021年7月完工，且成功吸引特斯拉、鴻海及台灣國際航電（Garmin）等國際大廠加入，進駐率近9.9 成，期盼透過指標性廠商的進駐，驅動新店乃至於新北各區傳統製造產業向上發展，建立完整的新北智慧產業供應鏈生態圈。

此外，園區二期開發也正如火如荼展開，預計投入約270億元經費，打造數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，並結合數位技術之金融、餐飲及住宿等支援性服務進駐，初估一、二期開發將可創造286億元年產值及1 萬6000個就業機會。

何怡明表示，一般民眾對於產業園區的印象，偏向生冷、陌生，公共藝術植入，對於寶高園區起了加分效果，寶高園區整體景觀以「自然地景」、「再生能源」、「公共藝術」為三大發展主軸。

在戶外地景種植多樣化灌木、喬木，並於草皮鋪設散人行步道，除了提升空間美感，美化園區的面貌，更是誘發鄰里居民親近園區的機會，提供周邊鄰里、園區進駐廠商休閒活動空間，進而產生認同感，是台灣少數能兼具自然生態與經濟發展平衡的產業園區。

值得一提，寶高園區基地原為新店第一公墓，很少人願意主動前來，加上寶高路一帶地處低窪，在景美溪外圍堤防未建置完成前，常受水患困擾，居住品質有待加強，周邊多為傳統製造業小型工廠聚集，形成傳統輕型工業區型態。但自裕隆公司1953年及美國通用器材公司1964年在新店設廠開始，逐漸帶動鄰近產業轉變，而寶高園區的興建，又將過往的產業型態走向另一個新紀元。

何怡明強調，配合新北市2050淨零碳排放目標，寶高園區以「綠色低碳」、「永續智慧」、「生態保育」及「韌性園區」，推動高階醫材、綠能及智慧電動車產業發展，將產業所需的研發、設計、實驗與製造集結於園區，包括鴻海精密、特斯拉等國際重量級業者，提供相關產業彈性互惠的空間，創造新的智慧產業鏈結構，使園區更具經濟效益及前瞻性功能，藉此帶動新店地區成為國際智慧產業聚落。

此外，2023年「流動地誌—寶高公共藝術計畫」系列活動，寶高公共藝術展於10月29日至11月12日在寶高智慧產業園區（新北市新店區寶高路28號）登場，主辦單位為新北市經發局。