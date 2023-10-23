衛司特董事長林世民：第四季審慎樂觀、明年正向成長

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即將在11月上櫃的環保節能廠衛司特（6894）董事長林世民23日指出，在全球淨零排碳趨勢下，電子製造業對再生金屬銅需求大幅增加，同時，海外市場布局有成，衛司特業績已在第二季落底，預期第四季營運審慎樂觀，明年朝正向邁進。

衛司特主要收入來源為廢液電解再生回收金屬、電解設備與耗材銷售等；累計今年1～9月合併營收5.26億元，年衰退14.68％。

以衛司特2023年上半年營收來看，再生金屬服務占比58％、電解設備與耗材占比40.5％、其他1.5％。目前營收比重以客戶產業別區分，PCB約占70％，半導體業占15％～20％，面板業占10～15％。

林世民指出，再生金屬服務部分，衛司特獨創「廠中廠BOO」模式，可協助PCB製造業銅廢液資源回收再利用，目前已供應大部分台資PCB業者，更可為半導體與LCD光電面板製造業銅廢液做到零排放，是業界唯一具備實績廠商。

林世民指出，台資PCB業在全球有超過30％的市占率，其中台資企業前20大業者中，有大部分是公司的客戶。雖然2023年上半年PCB產業因去化庫存導致年複合成長率衰退，不過第4季可望逐漸恢復成長，對公司將有正面的助益。

衛司特在越南及中國的江蘇及昆山均設立據點，而上市 PCB廠欣興（3037） 及華通（2313）均為衛司特重要客戶。在國內PCB廠商大量赴越南、泰國投資新廠，也可望為衛司特帶來新的營運商機。

展望未來，林世民指出，全球ESG議題逐漸發酵中，國際品牌大廠已經要求供應商，於其製程工藝中，所使用的銅相關原物料，需來自於再生銅。預期未來高階電子製造業中，對高純度的再生金屬銅需求，會大幅增加。同時，衛司特也早已布局中國、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等海外市場，可在地就近提供服務，在全球淨零排碳的趨勢下，公司未來前景看好。