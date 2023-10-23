人人成主角 百萬桌遊《台北大空襲》成音樂劇

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將台灣原創暢銷百萬桌遊《台北大空襲》改編為2.5次元音樂劇，描述1945年二戰期間的台灣，訴說大時代下的小人物心境，導演高天恒表示，從桌遊延伸到劇場，「可以想像所有人都是主角、所有人又是彼此的說書人與配角，大家一起共述這個故事。」 高天恒表示，看到音樂劇《台北大空襲》這個題材，直覺聯想到百老匯音樂劇《Come From Away》，這次所有演員將會挑戰在戲中每個場景都扮演不同角色，類似影集的群像劇，大家都有各自的故事線，但都是拼湊起來時又能在不同的片段中都有一點點的線索，希望創作出台灣不曾看過音樂劇新型態。製作人史潔也分享，在劇中的音樂有相當多元豐富的風格，不僅有相當洗腦的歌曲，也有激勵人心、感動感人肺腑、充滿希望與呈現時代的悲壯。

製作人李啟源表示，「希望透過音樂劇放大IP能量，讓台灣更多優秀的故事被看見。」三點水製藝文化創立於2019年，致力發展台灣2.5次元劇場作品及表演藝術跨界劇場作品，曾改編電玩《雨港基隆》、漫畫《Debug-筆電的使用手冊-》，並製作《自由新鎮》系列舞台劇。這次則是和迷走工作坊攜手合作，改編募資超過600萬的元原創桌遊《台北大空襲》。

這款遊戲玩家好評不斷，隨後更陸續推出《高雄大空襲》、《天火基隆》的進階版，並開發同名電玩遊戲《台北大空襲》。三點水製藝文化期望透過音樂劇結合桌遊與電玩元素，讓觀眾回到1945年的烽火台灣，面對戰爭的殘酷，看見人性的同時也能發現希望。

參與製作和演出的還有編劇張元、音樂總監康和祥、舞蹈設計林聖倫等堅強陣容，演員劉子詮、前AKB48 Team TP 隊長劉語晴、也集結了四把椅子劇團團長竺定誼、A劇團團長孫自怡等。演出將於2023年11月3日至11月5日在新北市藝文中心演藝廳，12月8日至12月10日於高雄衛武營戲劇院登場。