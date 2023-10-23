探險郵輪珊瑚冒險家首航 今明兩年基隆設母港

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不少基隆民眾會發現，基隆東三碼頭23日一早就停靠了一艘陌生的郵輪，這艘名為珊瑚冒險家（CORAL ADVENTURER）的郵輪，不僅是首度靠泊基隆港，也將於今明兩年，將基隆港設定為母港。

從疫情逐漸趨緩以來，基隆港便重新迎來全球郵輪的復甦，基隆港務分公司表示，23日首航基隆港的這艘珊瑚冒險家是今年的第四艘探險型郵輪。這次搭乘該郵輪入境的旅客有64位，自日本出發後沿途停靠日本屋久島、諏訪之瀬島、奄美大島…等秘境小島後，來到終點站基隆港。

值得一提的是，珊瑚冒險家除將在基隆靠停靠2天1夜外，23日大多數的旅客下船至大臺北地區觀光，隨後搭乘飛機返回居住地； 24日預計有另一批海外旅客至基隆港登輪，隨船前往下一港花蓮體驗太魯閣獨特風情，接著將駛向菲律賓接續其豐富有趣的熱帶島嶼探險。

發跡於澳洲的珊瑚探險郵輪(CORAL EXPEDITIONS AUSTRALIA)，珊瑚冒險家為每人每晚要價臺幣17000元以上之探險型（Expedition）郵輪。不同於先前幾艘彎靠基隆港、主打極地探險的郵輪品牌，珊瑚探險郵輪旗下郵輪航線布局於紐澳地區、亞太、南太平洋、印度洋等熱帶地區，船上備有獨家商標之Xplorer接駁小艇，其小船身及穩定航行力有助於高度適應淺灘、淺海灣等地形，帶領旅客前往無法供郵輪直接靠岸的小島進行深入探險。特別的是，珊瑚探險郵輪將每日郵輪靠港後旅客岸上觀光的行程圖文並茂地置於官網與各界分享，用心程度可見一斑。

基隆港務分公司表示，珊瑚探險郵輪對於基隆港極為重視，今年珊瑚冒險家號首航即將基隆設定為母港，旗下另一艘姊妹船──珊瑚地理學家（CORAL GEOGRAPHER）也將於明年10月21日起，同樣以基隆港為母港操作，預計將再次吸引海外金字塔頂端旅客來臺。

此外，珊瑚探險郵輪產品主管Henderson 也親自搭機來臺踩線，臺灣港務公司基隆分公司與交通部觀光署、基隆市政府觀光及城市行銷處、臺北市政府觀光傳播局、新北市政府觀光旅遊局再次攜手合作，於10月22日、23日安排豐富的北臺灣必遊景點及港埠設施考察行程，爭取珊瑚探險郵輪持續規劃靠泊基隆港航程，逐步擴大臺灣郵輪市場多樣性。