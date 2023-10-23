陳秀芳｜台積電壓盤 留意政策概念股

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上周五美股四大指數續跌，其中費半下跌1.53%，今日台股開低震盪走低，台積電(2330)、鴻海(2317)跌幅2.16%、2.9%，而台積電(2330)影響大盤負點數逾100點，終場大盤下跌189.36點，收在16,251.36點，成交量能2,150億左右。

今日台幣匯率來到32.361附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到72.39%，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為18.12%、9.72%，今天漲幅較大族群為觀光餐旅、生技醫療族群，漲幅1.31%、1.21%；表現相對弱勢族群為半導體、其他電子族群，跌幅為2.05%、2.22%。

從技術面觀察，今日量縮跌破上周五低點，關鍵點位仍看16,200點是否有守，而均線角度來看，月線將扣平、季線仍為壓力，關鍵點位未破前，持續維持區間震盪看法不變；OTC走勢與加權同步，跌幅0.49%，今日漲幅較大的族群為生技醫療、觀光餐旅族群，漲幅為1.38%、0.57%；表現相對弱勢族群為光電、半導體族群，跌幅為1.42%、1.71%。

今日生物製劑、新藥以及重電指標等政策政加持類股表現不俗，其中在新藥指標的智擎(4162)漲停、泰福-KY(6541)漲幅9%、生華科(6492)以及合一(4743)、中天(4128)皆有3%以上漲幅；另外，重電指標裡的華城(1519)、亞力(1514)以及中興電(1513)漲幅3.85%~4.94%。

雖今日大盤跌逾190點，但仍有多檔個股漲停，而上漲家數仍有400多家，代表多方火種仍在，另外，在短線空頭家數比來到58.44%，將到達過熱區，所謂物極必反，市場將有望迎來反彈。

接下來台股將進入Q3財報公佈期，近期盤面有些題材股漲勢相當凌厲，但缺乏基本面做支撐的情況下，建議宜在財報公佈前先獲利出場；持續建議佈局基本面佳、產業展望無虞的個股，並留意政策加持類股。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。