國發會Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心 11／1成立

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國發會委員會議今（23）日討論人力政策指出，為加強延攬海外人才，下週三（11月1日）將成立「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」，此外年底前也將啟動Talent Taiwan網站，藉此解決外國人來台工作的困難，以讓從現在到2030年，增加40萬名外國勞動力，補充台灣人力缺口。

國發會副主委高仙桂表示，在設定2021～2030年每年經濟成長平均為3％的前提下，考慮各業的人力需求，估計到2030年需要1,303萬名勞動力，但由於少子化及老年化，同年人力供給只有1,263萬，缺口有40萬。

人力處長謝佳宜表示，為補足這個人力缺口，國發會將強化人口及移民政策，提高僑外生留台工作、延攬海外人才、並讓國內的外籍移工轉為中階技術人力，為此國發會將在下週三成立「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」，協助他們解決在工作、生活及小孩就學所遇到的困難。

謝佳宜表示，自2018年攬才專法上路之後，政府即積極延攬外國專業人才，一般專業人才（藝術工作、專門技術、學校老師、補習班老師等）由當年的3.3萬人升至今年8月的5.5萬人、而特定專業人才（包括獲就業金卡者）自2018年開始接受申請，如今也達1.2萬人，另外隨著擴大吸引留用僑外生，去年大學院校的僑外生一年畢業1.3萬人，約有四成，也就是有6千人留台工作。

至於外籍移工轉為中階技術人力這方面，迄今年9月也已核准1.6萬人，國發會表示，藉由「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」的成立，將可以把這些優秀的外國勞動力留在台灣就業，挹注我國產業的勞動力的缺口。