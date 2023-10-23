震旦集團屆滿58周年 發行首本永續報告書

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震旦（2373）集團10月20日成立滿58周年，舉辦58周年邁向第59年懸掛金蛋儀式，象徵集團正式邁入第59年。震旦集團表示，為因應未來ESG永續趨勢，今年發行首本「2022年震旦行永續報告書」，揭露於ESG（環境、社會及公司治理）三面向的亮點績效，展現在綠色辦公解決方案的實力，引領顧客邁向永續辦公；並以具體的公益行動回饋社會，善盡企業社會責任。

震旦集團表示，2022年為「震旦ESG元年」，震旦在提升競爭力、追求經營績效的同時，更明瞭回饋社會的重要性。今年首次公開ESG執行成果，並將報告書放置於官網，展示其對ESG議題的重視和承諾。

環境績效方面，2022年震旦行全年規畫並執行五大類節能方案，共計減排206.16公噸CO2e（二氧化碳當量），並持續透過精進流程、改良與優化設備、提倡節能等方式，減少能源消耗。

幸福職場方面，重視職場平等和多元性。在培育人才上，除了實體學習外，也推出線上數位學習平台，提供多元培訓管道與學習環境，2022年每位同仁平均受訓時數達27.66小時。

社會關懷方面，提供愛心物資、改善社福機構辦公環境，執行「辦公物資捐贈」及「同仁志工」溫暖隨行專案，共計超過800位志工投入、服務關懷弱勢超過1萬人次。並於2022年發起「震旦Green for Earth」計畫，動員260名同仁、舉辦五場淨灘活動，總計號召1,483名民眾參加活動，共清理出4,262公斤垃圾，相當於減少碳排放量8,780公斤，為美好環境貢獻心力。

2023年震旦集團旗下震旦OA、震旦家具、震旦雲、互盛、金儀、康鈦、通業、長陽生醫等事業部不斷創新商業模式，提供整合性解決方案，持續深化「智能辦公」、「樂活辦公」、「健康／綠色辦公」，提供高效、智能的辦公解決方案。

在OA事業方面除提供綠能環保事務機外，也推動「OA循環經濟」—以租代買與舊機整新回收機制，攜手企業重視環保；並運用「AIoT」遠端智能應用與「線上虛擬展廳」服務，為顧客打造低碳辦公，實現元宇宙智能辦公新體驗。此外，在資安議題上，透過最新科技「MDR資安專家服務」，搭配資安專家團隊的鑑識分析，協助企業做好資安防護網，實踐ESG數位與永續雙軌轉型。

在家具事業方面，震旦家具通過「WELL-HSR評價」，長期關注職員健康和安全福祉，引進符合國際WELL健康建築規範之商品及服務外，集結多年來家具規劃經驗，成立「大震設計」，運用獨家的Activa（靈動辦公）場景設計手法，協助顧客規畫「健康、靈動、永續」辦公生活。並提供SGS認證「除甲醛服務」，以確保甲醛含量是否符合國家安全標準值，讓每個空間都擁有安全健康的辦公環境。

在雲端事業方面，震旦雲「AI面試」及「人資系統」已通過ISO 27001資訊安全驗證，不僅符合國際資訊安全管理標準，更能保障顧客權益。其「人資系統」目前已被超過800家企業和7萬名使用者採用，協助企業提高管理效率，有效節省成本。而因應AI時代來臨，推出的「AI面試系統」，為人資夥伴提供人才初步篩選工具，協助建立績優招募指標，預測求職者是否符合企業文化，從而找到適合的人才。

除此之外，震旦為響應SDGs14永續海洋與保育，攜手同仁眷屬、企業組織一起投入淨灘減塑行動，2023年再次舉辦「震旦Green for Earth」環島淨灘行動，於全台舉辦共三場的淨灘活動。

展望2024年，震旦集團將持續做好「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會、追求永續經營」，以「讓辦公生活更美好」為顧客創造ESG新價值。關於「2022年震旦行永續報告書」更多精彩內容，請詳見：https：／／www.aurora.com.tw／esg-result