「新青安」發威！ 9月五大銀行新增房貸連二升

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中央銀行23日公布9月五大銀行新承做房貸金額710.15億元，月增78.14億元或12.4％，已連兩個月上升，年增162.94億元或29.8％，新增房貸利率則降低2.076％。央行官員表示，房貸金額上升，主要反映9月六都買賣移轉棟數月增4.36％，加上新青安房貸8月將上路，大幅推升購屋貸款金額，並創下去年4月以來新高水準。

五大銀行9月新承做放款加權平均利率1.99％，創下2009年1月以來新高，並較8月上升0.04個百分點，主因週轉金及資本支出貸款利率較8月上升所致。若不含國庫借款，9月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.016％，則為2009年2月以來高點。

至於最受市場關注的新增購屋貸款，自去年房市冰點以來，9月金額罕見「連二升」、增至710.15億元；且在大批新承做新青安優惠利率下，9月購屋貸款利率也小幅下修為2.076％。台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行官員說明，9月新承做購屋貸款金額月增近80億元，主要反映月建物買賣移轉棟數上升，觀察9月六都移轉棟數，月增4.36％、年增幅更達14.84％；另一大關鍵則是新青安專案所帶動，9月五大銀行青安房貸新承做金額245.8億元，光是青安貸款就占整體新增房貸的3成5，驅動整體新增房貸金額大增。

對於近期房市是否已有回溫跡象，官員表示，新青安上路因利率相對低，包括銀行吸收部分半碼、內政部也有補貼，強大吸引力使市場自住需求顯現，但房市影響因素很多，還包括總體經濟展望預期、升息高利率維持多久等；整體來看，房市交易量減少的大環境仍持續的，且過去健全房市政策並未放寬，效應仍持續發酵。

官員也分析，購屋貸款上升，其實也顯示前幾年建築執照發放較多，今年使用執照增加下，也延伸帶來交屋潮出現，撐高買賣移轉棟數上揚，在購屋貸款上也回呈現出來，9月整批性分戶貸款比8月更多，也是受到交屋潮的影響。

進一步觀察房價變動，根據信義房屋的房價指數（中古屋），9月雙北市合計月減0.03％、年增幅則為0.55％，房價漲幅緩慢走緩趨勢不變。

其他貸款方面，9月資本支出貸款金額724.03億元，月減11.28億元；利率則上揚至2.421％。官員表示，主要是8月政府貸款較高，例如都更等，推升資本支出貸款需求，但9月政府貸款減少，使金額呈現減少，且由於政府貸款利率較低，9月少了政府貸款，利率也就相對上揚。