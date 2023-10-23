台股創近5個月低點 法人：多重因素干擾短線難脫震盪

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【中央社記者韓婷婷台北23日電】台股今天下挫189.36點，指數收在16251.36點，創5月24日以來收盤最低點，法人表示，在美債殖利率衝高、以巴衝突、美擴大AI晶片出口中國限制，多重因素干擾，市場信心不振，台股持續遭外資提款，短線難脫震盪格局。

在上週五美股下跌影響下，台股今天下挫189.36點，跌幅1.15%，指數收在16251.36點，量能縮至2131.43億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，這波台股受到國際市場因素干擾，包括美國擴大AI晶片出口中國限制，衝擊台股AI族群投資信心，另外，以巴衝突未有降溫態勢，市場擔憂以色列對加薩採取全面地面攻擊，恐慌情緒增溫，加上上週聯準會釋出的看法被解讀為可能再度升息，美債殖利率一度衝破5%等，都使得台股投資信心受干擾。

不過從基本面來看，整體表現已有反轉向上趨勢，孫傳恕分析，除了上週台積電一反之前相對保守的態度外，目前各科技類股的庫存調整與管理，相較去年以來最高水準已明顯下降，包括PC、NB、伺服器、面板、記憶體等皆然，一旦庫存跌價損失提存的金額下降或是持續回沖，有利廠商獲利改善。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，台股短線受到以巴衝突升溫、美國擴大晶片禁令等雜音干擾，呈現區間震盪，市場緊張氛圍籠罩，不過隨著基本面轉佳，加上重要法說針對財報與展望皆釋出正向訊號，有助穩定投資氣氛，對台股後市仍維持樂觀看法。

張圭慧認為，本週將進入美國超級財報週，市場關注微軟、亞馬遜等科技巨頭的營收表現與未來展望，將牽動相關供應鏈的表現，因此在重量級科技股財報尚未公布前，預期股市將會持續弱勢盤整格局。