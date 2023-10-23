中華電信共同出品劇《牛車來去》、《我願意》 榮獲第58屆金鐘獎3項大獎

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中華電信共同出品劇《牛車來去》、《我願意》榮獲第58屆金鐘獎共3項大獎，第58屆金鐘獎於10／21舉行戲劇類頒獎，中華電信董事長郭水義亦代表出席，以實際行動為優質好劇站台加持。

其中，中華電信參與出品台劇《牛車來去》不僅於播出期間屢屢締造收視新紀錄，本屆金鐘獎亦榮獲「戲劇節目編劇獎」、「戲劇節目女配角獎」共2項大獎、《我願意》亦拿下本屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。

《我願意》是中華電信參與出品的原創台劇，自首播後連續蟬聯Hami Video戲劇類節目6週冠軍，而《牛車來去》由中華電信與公共電視首度合資，MOD、Hami Video播出期間亦週週霸榜戲劇排行冠軍，榮登Hami Video開台以來最受歡迎戲劇，兩部都是叫好又叫座的精緻好戲。

為了讓更多喜愛優質影劇的觀眾欣賞好劇，加碼慶賀《牛車來去》及《我願意》榮獲大獎，中華電信即日起Hami Video開放《牛車來去》及《我願意》免費收視延長至11月12日。

中華電信為讓更多觀眾收看優質戲劇，特別規劃MOD、Hami Video影劇館＋ 「金鐘策展」主題，網路訂閱Hami Video影劇館＋ 每月199元即可暢看超過萬部精彩影劇，包括：榮獲第58屆金鐘獎「最佳戲劇節目獎」的《村裡來了個暴走女外科》、《額外旅程》、《和平歸來》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《滴水的推理書屋》、《誰說媽媽像月亮》等金鐘好劇、熱播台劇：《有生之年》、《沒有你依然燦爛》、《火星上的維納斯》及近期上架的美食警匪劇《美食無間》。