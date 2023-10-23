九九重陽敬老 新北動保處推「認養老狗」

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「領養代替購買」是許多愛狗人士常掛在嘴邊的一句話，愛媽愛爸們通常只認養可愛活潑的幼犬，而忽視成犬或老狗，農曆9月9日重陽節將至，新北市動保處推廣重陽節敬老，呼籲民眾認養老犬。

動保處指出，一般民眾認養可愛活潑的幼犬居多，成犬在動物之家相對被認養機會較少，而老狗被認養的機會更是少之又少。五股動物之家1隻名叫「寶珠」的老狗日前被志工陳靖雯認養，她說老犬不僅個性穩定，經過簡單訓練可以很快適應環境。

陳靖雯回憶，寶珠是1隻成年約10歲的中型犬，4年前在五股市區馬路上徘迴，熱心民眾通報，牠應是走失找不到主人。寶珠剛進五股動物之家時非常親人，喜歡到處找人玩，「我發現牠適應環境能力很強，每次都帶牠散步，還為牠取一個好記的名字『寶珠』」，期盼認養人認養牠以後愛護牠如獲珠寶，盡快找到幸福的家。

陳靖雯表示，4年前開始照顧寶珠，由於牠個性親人且非常忠誠，年紀稍大散步時不會暴衝，可以靜靜地陪著走完全程，走1個小時也不會累，很自然而然成為動物之家明星犬，無奈牠年紀還是比較大始終沒被認養，因此決定帶寶珠回家飼養。

動保處說明，民眾只要認養10歲以上高齡犬貓或身患殘疾需長期照護犬貓，或經官方認定不易認養犬貓，除可享有終身免費醫療諮詢、健康檢查、每年免費疫苗及心絲蟲藥，並加碼提供廠商供應1年份飼料。

動保處表示，在重陽佳節來臨之際，期待民眾一同參與敬老愛護活動，特別關注認養老年犬隻需求，認養老狗是一個充滿愛心和正面影響的決定，不僅可以給寵物帶來幸福，也可以給主人無限的快樂和感動。