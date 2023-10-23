竹縣地方型SBIR成果展 楊文科勉追求卓越、挑戰未來

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新竹縣政府積極推動「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），透過創新研發補助，提升轄內中小企業競爭力，23日在遠百竹北店舉辦計畫成果展，32家企業成果涵蓋文化創意到數位科技，即日起至31日靜態展出9天，歡迎民眾一睹新竹縣在地創新表現，體驗中小企業突破性成就。

縣長楊文科到場頒獎給亮點廠商，並致贈結案廠商表揚狀，感謝獲補助業者辛勤研發，並一一參觀成果展攤位，聽取業者說明設計的理念和相關研發成果，現場也有「填問卷贈獎」活動，相當熱鬧。

楊文科說，公司成長最重要的是創新研發，要追求卓越、挑戰未來，如果沒有創新，就沒有未來，研發創新不能說百分百會成功，但只有勇於挑戰，才會成功。縣府除了SBIR經費補助，也提供專業輔導等，就是要讓中小企業能有很多發展，歡迎企業到新竹縣來，大家一起努力。

產發處表示，計畫自2019年重啟至今已補助109家業者，總投入8千562萬餘元補助經費，今年同樣積極推動地方型SBIR，致力營造友善創新環境，分攤研發過程的風險，鼓勵縣內中小企業勇敢投入創新研發。

成果展亮點廠商如，「思謀研器」突破需依靠師傅經驗選材、皮革材質翹曲與應力造成加工困難等問題，製作好輕、好帶、好取、好感應的巧摺皮夾，並傳達環保訴求。

「玩印工作室」結合絹印技術與傳統製紙方法，創造東海田中絹印手抄紙，產出地方設計產品與體驗課程之應用商機，傳達手工製作的溫暖和情感，展現對地方特色的珍愛和尊重。

產發處指出，今年度已有35家業者獲補助，期望未來有更多業者受惠、更多在地優質品牌發光發熱，「地方型SBIR」正是竹縣「向下扎根」成為地方中小企業、傳統產業投入創新研發的堅強後盾。