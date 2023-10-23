面臨關店潮？ 麥當勞發聲明：開的比關的多

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麥當勞因開了28年的屏東墾丁餐廳結束關店，被媒體報導後，有網友疑麥當勞面臨關店潮，更掀起網友毫無根據的評論與臆測，且話題持續燃燒，講得麥當勞「好像要倒了」一樣，不 堪其擾的麥當勞為以正視聽，發聲明澄清指出，台灣麥當開店與關店多，且持續展店中，希望外界不要再瞎猜。

台灣麥當勞表示，麥當勞持續根據「積極展店、汰弱換強」策略，今年一共將展店19間，及關閉18間餐廳，從2021年迄今，平均每29天就有一家新餐廳開幕。

台灣麥當勞指出，新開的19間餐廳中，8間為得來速餐廳。麥當勞並表示，在面積適用、符合土地使用分區管制規則的前提下，展店餐廳會以「大全配」為主，不只提供內用、外帶，還有外送及得來速服務。

台灣麥當勞指出，麥當勞也持續汰舊換新，2021年起，每年改裝40到60家以上的餐廳。而為提供消費者安心且合規的用餐環境，在改裝的過程中，主動與時俱進、全盤檢視建管相關法規；然而受制於可用面積與樓層等的適法性影響，必須拆除部分貨梯或封閉部分用餐區。

展望未來幾年，麥當勞將持續以「積極展店、汰弱換強」為餐廳發展策略；雖然今年仍有少數餐廳，因合規或租約等考量必須搬遷或關店，但餐廳總數還是會持續成長，以服務更多愛護麥當勞的顧客。