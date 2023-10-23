遠東商銀Bankee社群銀行獲「數位創新優質獎」

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遠東商銀Bankee社群銀行在160件競爭激烈的參賽作品中，以獨特的金融創新模式，榮獲2023第三屆工商時報「數位創新優質獎」。Bankee全球共享經濟銀行，以社群金融為核心實現每位用戶體驗擔當線上分行經理社群圈主的願景，並透過與新創科技公司策略結盟，為Bankee建立多元且活力的金融生態圈，實現互利共贏。不僅如此，Bankee對於偏遠地區和多元社群更是體現無邊界的金融服務，為用戶創造普惠金融的環境。

創新再創新，正是Bankee社群銀行獲獎的關鍵，近期Bankee官網和App全新改版上線，將企業社會責任融入金融產品，推出獲發明認證專利的「Bankee貸你存」挑戰型信貸，及全臺最慢還款的Bankee信用卡「慢慢付」功能，幫助民眾在面對經濟壓力和突發支出時能得實質協助。

此次獲獎不僅是對遠東商銀Bankee社群銀行創新努力的肯定，也凸顯出Bankee與金管會今年8月發布「金融科技發展路徑圖(2.0)」規劃願景不謀而合，Bankee與國家金融科技發展藍圖同步邁進。

在23日頒獎典禮上，金管會主委黃天牧出席共襄盛舉，此獎項由財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明頒發，遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志上台領獎。

對於此次獲獎，戴松志表示，Bankee實踐了社群金融獨特的商業模型，不只增強了品牌信任和客戶忠誠度，更成就了人人都能參與和受益的共贏社群金融生態圈。正是這樣不斷的演進和創新，為Bankee形成了相乘的力量，使Bannkee在金融和企業社會責任領域中產生持續的正向影響力。

Bankee進步將永無止息，為了實踐更深層的企業社會責任，推出全臺首創的「Bankee貸你存」挑戰型信用貸款，鼓勵民眾按時繳款，用「未來的信用」為自己贏來已繳利息50％作為回饋獎勵金，幫助客戶的人生從負債的負循環轉變成正循環，將原本負向資金流翻轉為正向，同時為客戶啟動下一個夢想資金。

Bankee「貸你存」挑戰型信貸，這樣獨特且創新的商業模式獲得業界首創發明專利認證，遠東商銀Bankee社群銀行自成立以來已獲得24個專利認證，並獲20多項國內外獎項，如Gartner、Asiamoney、Global Business Outlook、The Global Economics Award等權威機構肯定，為客戶和社會帶來正面循環的共創力量，更提升臺灣在全球金融舞台的能見度。

遠東商銀Bankee社群銀行的核心理念自創立以來，便是與客戶共同打造一個社群金融平台。在當前的激烈競爭中，Bankee透過獨特的社群圈機制，為品牌打造出與眾不同的特點，近期的Bankee官網和App全新改版就是體現此等理念。

匯集近9,000名用戶反饋和10場測試活動，除了將系統升級提供更流暢的金融服務體驗外，也在Bankee APP加入了四大特色功能，「搖錢速」掃碼轉帳不用等、「滑明細」三年記錄就在手、「速速切」帳號切換好快速，以及「個性化設定」讓Bankee用戶可以依個人風格進行客製化設置。

Bankee信用卡「慢慢付」功能，更是被譽為全臺還款最慢、還款期最長的信用卡，讓持卡人最長可延後60天支付信用卡款項，並可對單筆消費或當期帳單總額選擇「1期」、「3期」零利率，最長「分12期」之分期付款，幫助持卡人面對各種緊急狀況，在必要時緩解資金壓力，使持卡人做好財務管理才能更加輕鬆享受生活。

Bankee社群銀行不僅提供貸款、信用卡、數位帳戶等金融服務，也改變傳統銀行與客戶間的單向關係。首創與客戶雙向互動，將主導權交給客戶，讓客戶透過獨特的社群回饋機制獲得分潤。這樣雙方互利的方式，正是Bankee持續努力為客戶提供更簡單、便捷、安全的金融服務，落實「共創、共享、共好」的品牌承諾。