新北教職員打疫苗只有高端可選？ 衛生局澄清曝真相

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流感高峰期將至，流感疫苗10月2日起分階段開打，但高端品牌因過去新冠疫情風波不斷產生部分民眾反彈。新北市議員陳偉杰就說，有學校教職員反應教師公會協助辦理教師施打疫苗，卻只有高端疫苗可選，新北市衛生局長陳潤秋則回應是鋪貨問題，有提供補接種單給教師選擇。

議員陳偉杰今（23）日在議會質詢時表示，轄區有學校教職員傳訊給他，說衛生局進入校園協助施打流感疫苗，但當天提供教職員的僅有高端品牌，讓教職員認為被犧牲。

陳潤秋回應，流感疫苗部分，不管是中央衛生福利部提供的，還是新北市自購的，都是依照中央疫情指揮中心建議的品牌比例分配，高端部分佔比1成，5成則是台灣國產疫苗國光，其餘是其他品牌。

陳潤秋解釋，流感疫苗部分高端是採購韓國進口原裝疫苗後，到台灣進行分裝，「都有經過三期試驗」，安全上保證無虞，只是因之前新冠疫情時高端疫苗不少風波，部分民眾拒絕施打，新北市考量到學童在校施打疫苗，家長不在場，若施打高端後續家長發現會產生問題，選擇不讓學童施打高端品牌的流感疫苗。

陳潤秋說，當天該校情況是衛生局進入校園施打，恰好鋪貨有高端疫苗，由於學童不施打高端，才會出現教職員只配到高端疫苗的情況，「當天也有提供補接種單的選擇，若教職員當天拒絕施打高端疫苗，可持補接種單到配合的醫療院所補打其他品牌的疫苗」。

陳偉杰說，專家指出若新北市民眾施打率沒達到600萬劑，流感高峰期恐會造成大爆發，陳潤秋則說，目前正依計畫分階段替民眾積極疫苗施打，「有掌握接種率，待施打完後會統整相關資料」。