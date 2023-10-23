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台北大直英迪格線上旅展10／25起跑 住宿、餐券全部買5送1

  • 工商時報 姚舜
大直英迪格酒店線上旅展10／25開跑，網紅最愛設計感高級客房住宿券買五送一。圖／大直英迪格酒店
大直英迪格酒店線上旅展10／25開跑，網紅最愛設計感高級客房住宿券買五送一。圖／大直英迪格酒店

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2023ITF台北國際旅展將在11月初於台北南港展覽館登場，大直英迪格酒店自10月25日中午12點至11月6日推出線上旅展，集結館內網紅最愛設計感客房、熱門餐廳T.R Bar ＆ Kitchen及潮流戶外酒吧 sneaKOut Bar，推出四款超值購券優惠，全部買五送一。商品包括： 「一泊二食住宿券」每張(6,888元，享豐盛早餐及晚間套餐，指定日入住再享限量升等及延遲退房。「一泊一食＋無限暢飲住宿券」每張5,888元，享早餐及特選調酒暢飲2小時，限定日入住再贈送脆炸薯條。戶外露天酒吧「刷酒單券」一張3,888元，憑券可一次體驗12款充滿故事性的特色調酒。「雙人自助早餐券」每張988元)，平假日適用，買五張送一張。

大直英迪格今年推出全新住宿票券商品「一泊一食＋無限暢飲」，包含雙人份自助早餐及2小時八款特選調酒無限暢飲，限定日入住再贈送脆炸薯條，原價24,473元，旅展限定價5,888元。往年熱銷「一泊二食住宿券」，今年釋出更多優惠！指定日入住再享限量升等豪華超大床房及延遲退房至中午12時，搭配原價1,880元的美味晚間套餐，可任選香煎鮭魚、西班牙伊比利豬、美國頂級肋眼心牛排主菜三選一，其中美國頂級肋眼心牛排，大理石油花香味濃郁迷人，控溫煎烤，最適合吃5分熟，每晚原價26,441元，旅展限定6,888元。

4樓戶外酒吧sneaKOut Bar今年也推出全新酒單，12款特色調酒以醒目紅磚、磚瓦為靈感，重現大直昔日最盛行的磚窯廠，也勾勒出理想中「家」的畫面。首度推出的【刷酒單券】，一張券即可享用12款特色調酒，細細品嚐每杯調酒的創作理念；原價6,050元，線上旅展優惠價3,888元，買五送一平均每杯只要270元，不限人數使用。

(禁止酒駕，飲酒過量、有害健康)

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