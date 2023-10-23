中菲仁愛礁爭議 陸外交部：美國為菲律賓站台、用心險惡

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國國務院22日發表聲明稱，中國大陸海警和「海上民兵」採取危險、非法行動，阻礙菲律賓向仁愛礁運送補給。聲明還說，仁愛礁是菲專屬經濟區和大陸架內地物。2016年南海仲裁案裁決認定，中國大陸對仁愛礁海域的權利和領土主張均沒有法律依據。美方重申《美菲共同防禦條約》第四條適用於在南海對菲海警、軍方和公共船隻與飛機的武力襲擊。中國大陸外交部發言人毛寧今天（23日）在例行記者會中回應，怒斥美國為菲律賓站台，用心十分險惡。

毛寧指出，美國國務院罔顧事實，發表違背包括聯合國憲章、聯合國海洋法公約在內的國際法精神的聲明，無端攻擊、指責中方在中國大陸南沙群島仁愛礁的正當合法維權執法行動，為菲律賓侵權挑釁行為站台背書，用心十分險惡。中方對此強烈不滿和堅決反對，中方願重申以下幾點：

第一，仁愛礁歷來就是中國領土，仁愛礁無論在地理上、經濟上、政治上還是在歷史上，都是中國南沙群島不可分割的組成部分，這已成為國際社會廣泛共識，完全符合聯合國海洋法公約關於群島的規定。

中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合包括聯合國憲章在內的國際法。領土主權是海洋權利的基礎和前提，任何企圖以海洋權利來否定一國領土主權的主張和做法，都是沒有任何法律依據的。南海仲裁案所謂裁決是非法無效的，美方動輒拿這一非法裁決說事，毫無意義，絲毫不能影響中方依法維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和意志。

第二，菲律賓在仁愛礁的侵權挑釁與美國的慫恿支持是分不開的。過去很長一段時間內，中菲通過溝通較好管控仁愛礁局勢，並就此達成諒解。但今年以來，美國明目張膽為菲律賓侵犯中國主權行徑撐腰打氣，慫恿支持菲律賓維修加固仁愛礁坐灘軍艦，甚至派軍機、軍艦在海上配合支持菲方，並多次以履行美菲共同防禦條約來威脅中方。美方所作所為極大助長了菲方在仁愛礁侵權挑釁的氣燄，產生惡劣影響。

第三，仁愛礁問題是中國和菲律賓之間的雙邊問題，與美國無關。一段時間以來，菲律賓不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁附近海域，企圖運送用於大規模維修加固非法坐灘軍艦的建築物資，嚴重侵犯中國領土主權，違反國際法和南海各方行為宣言規定，也違背自身承諾。

中國有權依據國內法和國際法，對菲方侵權行徑採取必要的執法措施，維護領土主權和海洋權益。美國為實現自身地緣政治私利，慫恿、支持、配合菲律賓在仁愛礁侵權挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重損害中方的主權和權益，嚴重危害地區和平穩定，地區國家對此看得十分清楚。中國維護自身合法權利的決心和意志是堅定的，美方的圖謀注定不可能得逞。