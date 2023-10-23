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台南市政府人事異動 周志勲接任動保處長

  • 中時即時 張毓翎
台南市動物防疫保護處處長交接典禮23日舉行，農業局長李建裕（中）主持，由卸任處長吳名彬（左）將印信交棒給新任處長周志勲（右）。（張毓翎攝）
台南市動物防疫保護處處長交接典禮23日舉行，農業局長李建裕（中）主持，由卸任處長吳名彬（左）將印信交棒給新任處長周志勲（右）。（張毓翎攝）

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台南市政府動物防疫保護處長吳名彬與農業局簡任技正周志勲職務互調，23日下午舉行交接典禮，由於正值議會開議期間，消息來得突然，引發外界關注；對此，農業局局長李建裕表示，人事調整作業已經處理一段時間，因作業完成，所以今天辦交接。

李建裕表示，吳名彬擔任動保處長的時間長達5年，承擔動保業務壓力大，他都看在眼裡，為了不讓優秀人才流失，讓吳名彬、周志勲2人職務互調，一方面使吳轉換環境、心境，另一方面增加周的歷練。

周志勲畢業於嘉義農業專科學校獸醫科、嘉南藥理科技大學保健系及中正大學政治學系碩士，公職歷練已26年，台南縣市合併前曾服務於新化鎮公所獸醫、官田鄉公所課長及秘書；升格直轄市後，持續於地方深耕。

周志勲於2012年進入市府農業局，擔任畜產科科長及簡任技正等職，任職於農業局簡任技正期間，亦督導動保處各項業務，熟稔動物防疫、保護等相關業務，從獸醫師一路從基層做起，並具備豐富行政經歷及歷練。

李建裕說，面對新興動物傳染病、極端氣候、產業永續發展等動物防疫業務挑戰，以及收容量能活化、遊蕩犬衍生問題、寵物管理業務及動物友善趨勢等動物保護業務擴展，期許周志勲接掌新職務，能發揮所長，提升服務深度及寬度，引領同仁繼往開來，再創新局。

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