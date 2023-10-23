膳馨餐飲集團攜生態廚師辦公益永續餐會 資助部落孩童美學教育基金

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台中知名的膳馨餐飲集團與台灣生態飲食設計中心日前攜手合作的「幸福島嶼列車」永續餐會，以雲林斗南循環農業為主題，將斗南的產地風情融入每道佳餚。永續餐會收入的30％資助南投賽德克部落藝術教育計畫經費，當晚邀請各業界代表體驗永續餐宴，膳馨拋磚引玉希望有更多的餐飲業者響應推動永續餐飲。

膳馨餐飲集團表示，創立初衷為「向土地學習」及「從產地到餐桌」選用在地食材，來深耕台灣料理的創新，賦予食材嶄新的故事。為實踐膳馨的企業文化及社會價值，輔導集團廚師投入生態廚師培訓課程，在膳馨的廚師不僅僅是烹飪，還必須學習如何選購食材以影響產地的種植方式，並透過烹飪呈現的菜色如何影響消費者的飲食選擇；在環境保護上，膳馨將落實減塑策略，取消塑膠吸管的使用，並更新環保外賣包裝，達到零塑包裝。

從2018年開始，台灣生態飲食設計中心致力於培養生態廚師，通過專業的培訓課程，旨在提高廚師對環境永續和在地食材使用的認識。是以專業廚師為主體的公益系統，包括教育、公益和生意三個方面。廚師在接受環境永續課程後，投身於教育，通過食材教導學生認識在地風土文化，同時也參與公益活動，幫助友善農夫設計生態食譜，並利用自己在餐飲界的影響力推廣循環經濟。

「雲林斗南循環農業」從一頭牛的開始說起，12年前斗南鎮農會開始發展零廢棄物和友善土地的城鎮循環農業。與肉牛產銷班合作將原本要被丟棄的格外品馬鈴薯和紅蘿蔔加入肉牛的飼料中，以避免這些富含營養的農產品被浪費。一隻牛從攝入到排出，都不會離開斗南，並且自行製造飼料和消化牛糞，使得農業循環更為緊密。

如今，斗南現在擁有市占率第一的馬鈴薯和出口到日本的高品質紅蘿蔔，以及一公斤售價高達145元的台灣牛肉，實現了農業資源循環整合和經濟效益的提升！

當晚餐會菜單融合「馨苑小料理」主廚葉柏漢的思鄉情懷。身為斗南囡仔的他，將從小熟悉的家鄉味道，從五味(酸、甘、鹹、苦、辛)開始探索雲林食材，再到具地方色彩的日常料理如鴨肉麵線、以及斗南地區的民間信仰廟宇「順安宮 媽祖廟」，有個別稱為「菜脯媽」老菜脯高麗菜炊飯等。當晚的餐宴不僅是一場味蕾的盛宴，更是一個故事和文化的交流，讓每個參與者，重新認識斗南的風土人情和台灣的農業價值。