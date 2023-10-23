新安東京海上產險榮獲第三屆數位金融獎三大獎肯定

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新安東京海上產險今（2023）年榮獲工商時報數位金融獎中的「數位普惠獎」金質獎、「數位創新獎」及「數位資訊安全獎」優質獎等三大獎項，肯定新安東京海上產險運用自身保險職能，導入數位創新應用，給予社會大眾安全、便利且多元的數位保險服務。

新安東京海上產險繼過往獲得工商時報數位金融獎「數位創新金質獎」、「數位轉型典範優質獎」、「綠色數位金融金質獎」、「數位業務優化優質獎」及「數位資訊安全優質獎」後，今年再獲三大獎項。

新安東京海上產險響應金管會普惠金融政策，具體落實公平待客原則，積極推動數位轉型導入創新科技，提供金融弱勢族群便捷與切合需求的保險服務，自2021年起，領業界之先於官網導入「手語視訊翻譯服務」，供全台聽語障朋友可輕易通過驗證完成預約，保障聽語障朋友的金融權益及落實保險平權。結合保險職能並植入關懷人的溫度一直是新安東京海上產險的使命，使相對弱勢族群可在易近及平等的基礎下，獲得更合宜的保險服務。

為落實保險教育，朝創新經營出發，新安東京海上產險與知名電商平台「台灣樂天市場」，共同打造虛擬保險體驗平台「虛擬保險販賣機」，讓民眾透過線上遊戲的方式，重新認識保險、理賠與風險分散的重要性，體驗上線至今已超過700萬人次使用，讓民眾能輕鬆無負擔從遊戲中提升風險意識，拉近與保險距離。

因應保險科技發展，積極導入數位創新應用，配合業務發展優化資安制度、深化資安治理、精實資安韌性，並發揮資安聯防效益，確保客戶資料安全，更於2022年接軌國際，導入ISO22301國際營運持續管理標準，推助公平待客服務升級。

新安東京海上產險表示，「To Be a Good Company」是新安東京海上產險的經營願景，也是不斷進步的原動力，展望未來，將持續發揮保險核心職能，傾聽顧客聲音，積極創新多元金融服務，借助科技力量，提供更好的數位金融體驗。