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台南登革熱病例數連3周降低 專家提醒「1現象」恐延長疫情

  • 中時即時 洪榮志
台南市長黃偉哲呼籲，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）
台南市長黃偉哲呼籲，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

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台南市今天新增189例登革熱確診，累計病例數1萬6728例。儘管台南市的病例數已經連續3周降低，但國家衛生研究院博士黃旌集也提醒，今年受到聖嬰現象影響，氣溫較往年溫暖，如果後續確診病例數的降幅不如預期，登革熱的疫情可能會延長時間。

新增病例中，東區42例，永康區35例，南區22例，安南區19例，北區18例，中西區17例，安平區10例，歸仁區8例，仁德區及關廟區各5例，新市區3例，西港區、官田區、佳里區、新化區及麻豆區各1例，年齡介於3歲至98歲。

登革熱防治中心表示，自從調整登革熱防治策略，針對已執行過戶內化學防治的區域，改以強制入戶孳清取代室內噴藥作業後，經國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心比較今年第39周至第40周戶內防治的誘卵桶監測數據，顯示兩種防治策略執行後1周，都可以發現社區中病媒蚊指數呈現下降趨勢，顯示兩種策略都有效。

另外，比較第39周至第41周戶內防治的誘卵桶監測數據，也顯示化學防治後1周與化學防治當周相比，平均卵粒數也顯著下降，顯示病媒蚊的密度已明顯降低，目前的藥物對病媒蚊仍然有效，化學防治成效良好。

市長黃偉哲再次呼籲，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友即刻動員落實家戶內外環境巡檢，徹底清除環境中的積水容器。

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