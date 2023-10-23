受惠旅展題材 觀光股逆勢看漲

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台股23日受權王台積電（2330）影響重挫189.36點，但觀光股逆勢上揚，隨著近期台北旅展即將於11月初登場，各觀光業者實體、線上同時推出優惠促銷，搶占商機，也讓觀光、餐飲概念股逆勢上揚，另有航空業者也受惠解封後的客運需求強，樂觀看待明年疫後紅利續航。

ITF台北國際旅展11月3日將於南港展覽館登場，不僅是旅遊界年度最大盛事、也是消費者選購機票、住宿、餐券旺季，此次匯聚104個國家／城市為近六年之最，也帶動今日觀光餐旅指數上漲逾1.3％。

觀察盤面，旅遊直接受惠股燦星旅表現最強勢漲5.89％，連收3日紅K站上10日均線，其他旅行社包括雄獅、山富、五福漲幅都超過2％；雄獅受惠企業旅遊、獎勵旅遊需求暢旺，9月營收22.08億元，月增2.5％、年增574％搶眼；餐飲股龍頭王品則受惠兩岸營運同步好轉，今年上半年每股純益（EPS）9.85元已超越近9年全年表現，股價近連推多日黑Ｋ後反彈，站上5日均線。

另受惠於疫後開放，國境航班熱絡，帶動航空雙雄的華航、長榮航近期公告營收亮眼，今天也反應在股價表現，分別收漲0.53％及2.64％；長榮航日前也表示，10月起到隔年農曆春節是航空業的傳統旺季，下半年營收確定優於上半年。

法人表示，受通膨影響，機票、食宿與交通等旅遊元件續漲，預估明年團費亦續漲，對觀光相關產業而言是一大利多，將持續帶動旅遊業的成長動能；航空業則預期，2024年第一季航空公司的復航率，可望較今年首季成長兩倍。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股這一波殺下來，許多電子績優股遭反應過度下殺過頭，由於指數即將下探到前波低點16,200點，後續觀察，除了以巴戰爭的後續發展，還有美債殖利率的變化影響市場；黃文清指出，第四季仍是電子股傳統旺季，投資人短線不需過度悲觀，建議後續可持續關注AI、手機蘋概股等表現，隨時有機會醞釀反彈。