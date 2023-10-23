煙波集團線上旅展10／24起跑 花蓮太魯閣海景房2.2折起

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2023 ITF國際旅展即將開跑，煙波集團自10月24日至11月7日於線上超前開賣，祭出「煙波大飯店8館聯合住宿券」超優惠方案，單張聯合住宿券售價2,350元、20張聯合住宿券售價44,000元，平日入住花蓮太魯閣海景房超值優惠只要2.2折起。此次線上旅展更開賣煙波集團新竹區、台南區、宜蘭區及花蓮區共9大人氣餐廳熱銷餐券，東部飯店早午餐吃到飽只要399元。

煙波集團今年度線上國際旅展自10月24日早上10點於線上正式開賣，販售至11月7日中午12點，8館聯合住宿券可讓旅人彈性選擇入住館別。其中「花蓮太魯閣-沁海館」雙人海景房2.2折起。「花蓮太魯閣-山闊館」為煙波集團今年度元月份落成的第十座館別，以東方療癒、瑜珈為風格主軸，在感受山海絕景的同時，旅人能至茶覺淺啜剛砌好的舒心能量茶、在沃野書室聆聽書本與自我的呢喃對話、再於淨境空間盡情延展、優雅濯心，找回屬於自己的靜謐時光。

「花蓮館」位於市區最近山、海、心的交會點，設施採適合家庭旅遊的分齡設計，不論是外出抑或在館內休憩都極舒適，為旅遊的上乘之選。若想度假泡湯，坐落於蘇澳海港小鎮的「蘇澳四季雙泉館」即為旅人最佳選擇，於此可享珍稀的大地瑰寶－黃金雙泉，體驗獨有的蘇式奢華。如想感受台灣傳統文化就到「花時間-宜蘭傳藝」，館內以懷舊閩南式建築設計及氛圍帶旅人穿越古今，訴說古味巷陌的軼事趣聞。位於蘭陽的網美飯店「宜蘭館」，以夢幻的泡泡球體設計聞名，在這裡人人都能拍美照當網美。

煙波「新竹湖濱館」館內擁有全台最大2,300坪室內育樂空間，並設置三溫暖、健身房、卡樂次元兒童樂園等設施，一系列的豐富軟性活動及空間，就像暢遊在大型城堡裡度假。府城「台南館」，鄰近古色古香的古蹟建築，漫步於街市跨越不同世代的歷史故事，讓旅人能從不同視角體驗當地的文化及建築之美，加深旅人與城市的連結。

煙波集團近年於餐飲領域不遺餘力推陳出新，設計許多餐飲企劃，不僅秉承永續綠色餐飲精神，更不斷探索在地食材的無限可能，希冀能為旅人提供超乎尋常的美味享受，此檔線上旅展即祭出九大餐廳熱銷餐券。

新竹湖濱館「莫內西餐廳」：假日午晚餐自助餐券1組10張，每組8,200元。下午茶餐券1組10張，每組5,300元。

新竹都會館「經典牛排館」：購買平日商業午餐券1組10張，即贈平日午餐酬賓券1張及美國沙朗8oz優惠券2張，每組7,200元，等同於7折優惠。平日商業午餐券1組5張，每組3,600元。平日商業午餐沙拉吧券1組10張，每組4,990元，約6.6折優惠。

台南館「食東西自助餐廳」：自助早午餐平假日通用券1組10張，每組4,990元。自助晚餐餐券1組6張，每組4,950元。

台南館「隱糧」：海陸雙人分享套餐券1張，每張1,988元。食東西自助晚餐雙人券1張加隱糧海陸雙人分享套餐1張，每組3,599元。花蓮館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、花蓮太魯閣、花時間-宜蘭傳藝東區聯合自助早午餐平日券1組5張，每組1,995元，等於每張399元超值優惠。