元大幸福日 帶領中部偏鄉學童導覽科博館 寓教於樂

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元大金控暨元大文教基金會日前在台中國立自然科學博物館舉辦「元大幸福日」活動，此次活動概念以「科技」為中心，由37位元大及亞洲大學志工，帶領62位來自雲林縣興昌國小、東光國小及鹿場國小學生走出教室，寓教於樂，活動參與總人數逾百人，是疫後首場大型實體的元大幸福日。

該活動透過展場分組導覽及DIY手作活動，讓學童們學習生活中有趣又寶貴的科學及科技知識，更送上裝有全新外套、褲子與鞋子，量身概念打造的「幸福大禮包」，把溫暖和美好的信念帶給更多偏鄉學童。

為援助偏鄉學童更多學習機會，元大本次透過雲林縣政府社會局引薦三所偏鄉學校，包括弱勢家庭學生高達51％的興昌國小、以及全校僅有19人的東光國小、還有村里唯一一所小學的鹿場國小，三校教學資源皆相對較少，且學生大多都來自經濟弱勢及隔代教養家庭。

鹿場國小校長吳月娟分享說，小朋友們期待元大幸福日活動已經很久了，在志工的陪伴及元大文教基金會安排的豐富活動中，度過益智、溫馨，備感幸福的一天；興昌國小主任吳建賢表示，感謝元大文教基金會邀請，讓學校的孩子們有機會來到台中國立自然科學博物館，「透過實際的體驗課程，縮短城鄉差距。」

元大文教基金會表示，此次合作的三所國小經濟弱勢家庭比例較高，家中長輩平時不太有機會帶孩子出去玩，希望藉著元大幸福日，為孩子們舉辦戶外教學，透過展覽了解科技及生命科學的知識，希望能讓小朋友對生活中的人事物都保有好奇心，培養學習與探索的習慣！

元大幸福日首次與國立自然科學博物館合作，特別挑選科學中心的「半導體世界」展，由元大員工及亞洲大學學生組成的志工團，陪同孩子們跟著專業導覽解說，認識生活中息息相關的晶片以及半導體產業，還有科博館中各展品所代表意涵，更安排學童們實際操作恐龍拼圖DIY手作活動，希望孩子們從遊戲中體驗有趣的科學奧妙。

元大金控暨元大文教基金會自2011年開始舉辦「元大幸福日」，12年來已有近二千位志工投身奉獻，在全台更送出七千多份幸福大禮包與偏鄉學童分享幸福。元大金控暨元大文教基金會將持續幫助弱勢孩童，期望用元大人熱情的大手，牽著孩子們的小手，給予滿滿的「元」氣、「大」大的幸福。