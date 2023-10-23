台中3475人放無薪假居「全國第一」 自行車、工具機業占大宗

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根據勞動部統計，台中市放無薪假的人數高達3475人，中科放無薪假的人數也有194人，無薪假人數不但是六都第一，也是全國第一，市議員陳文政要求市府應對。副市長王育敏表示，這波全球不景氣衝擊許多大企業，對台中工具機相關產業衝擊也不小，勞工局針對放無薪假的員工都有相關因應及支持服務性措施。

台中製造業吹寒風，根據勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」112年10月16最新統計，台中無薪假人數全國最高，台中市市議員陳文政今天民政業務質詢指出，台中市數家中大型製造業紛紛在第四季開始施行無薪假，因為不但拿不到新的訂單，連舊的訂單都被取消，無薪假人數不斷上升，儼然是山雨欲來的態勢。

副市長王育敏答詢時表示，戰爭、通膨、衰退等全球因素影響下，國內出口數據不佳，對於台中的工具機、精密機械業者影響甚鉅，中部又是工具機最大聚落，包括工具機、製造業及服務業都有受影響，市府會全力協助、因應。

陳文政表示，台中很多家庭都是靠製造業生活，這些精密產業也是台中經濟的命脈，籲市府要趕快想方設法，協助業者撐過寒冬。陳文政也要求勞工局，應讓放無薪假的勞工朋友，完全了解自身權益。

勞工局長張大春則表示，目前台中市實施無薪假的人數約3000多人，實施無薪假需要勞資雙方協商，且徵得勞工同意，並且依相關規定辦理，勞工局針對實施減班休息的事業單位及勞工會積極提供相關協助，以協助勞資雙方度過難關。

勞工局說明，統計至今年10月16日，台中市通報實施無薪假計96家事業單位、3457人；去年同期通報則為375家，2613人。台中市今年製造業通報無薪假情況呈現增加趨勢，其中以自行車及工具機業佔大宗，通報人數約佔70％。