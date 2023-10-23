埔里垃圾山已「高過建物屋頂」 憂做醮大拜拜垃圾無處去化

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埔里鎮清潔隊日前側拍薛姓女子與男友無懼惡臭站在垃圾山拍婚紗，讓各界正視台灣垃圾問題，埔里鎮清潔隊23日再度在臉書社群發文，指清潔隊堆置垃圾超過萬噸，垃圾山高過辦公室屋頂，憂12月中做醮大拜拜產生垃圾恐無處去化。

埔里鎮公所指出，埔里鎮昔日有垃圾掩埋場，所以只有設置垃圾轉運站，隨著垃圾掩埋場封閉，加上沒有垃圾臨時堆置場，只要垃圾無法順利外運，只能放在清潔隊外300坪空地，全鎮7萬多人每天產生50噸垃圾量，從過年後迄今日積月累已破萬噸，垃圾山已高過辦公室屋頂。

清潔隊人員苦不堪言說，垃圾山經過風吹日曬，不僅有很多蒼蠅，還有酸臭味，環境相當惡劣，沒有人要來做回收；4月囤積4000多公噸垃圾，當時縣府環保局聲稱優先處理埔里垃圾，讓囤積狀況不再惡化，如今累計破萬噸，23日只載走1車18噸，繼續這樣下去，12月做醮大拜拜將產生大量垃圾該怎麼辦？籲大家垃圾減量，或集思廣益提供解決辦法。

南投縣環保局指出，因應草屯鎮鳥嘴潭人工湖將完工啟用，今年初起優先清運草屯鎮堆置的垃圾，目前鳥嘴潭囤積垃圾從10萬噸減至3萬噸，其他鄉鎮市垃圾外運量僅45％，不過埔里鎮清運量占了6成，雖然找了一塊地，不過一切尚未成定局，若一切順利最快也要1年後啟用。

南投縣環保局坦言，每年10月至隔年2月，各縣市焚化爐預留農曆春節的垃圾量，因此收運量銳減，南投縣近期垃圾外運量從每日200噸降至150噸，有鑒於去年12月中至今年1月中，連1噸垃圾都無法去化，仍呼籲民眾力行垃圾減量，確實做好垃圾分類做環保。