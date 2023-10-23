數位創新實力堅強 凱基證券榮獲雙獎肯定

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凱基證券積極推動數位創新，優化客戶體驗及流程，榮獲第三屆《工商時報數位金融獎》「數位普惠獎」及「數位資訊安全獎」兩項大獎肯定，不僅展現出「以客戶為中心」領先業界的數位金融卓越服務，更以堅強資安防護實力，成功建立客戶的信賴度。

凱基證券數位發展處主管洪偉洲表示，獲頒「數位普惠獎」金質獎代表我們以顧客導向優化數位體驗獲客戶肯定。凱基證券從增強基礎建設出發、於投資人未開戶前即進行理財觀念溝通，到快速開戶、首次下單以及後續客戶理財計畫升級服務，打造一條龍式的數位服務體驗，不論資產規模、投資金額或是理財經驗多寡，都讓客戶能獲得「大戶級」的服務。

在推動數位普惠金融方面，針對年輕人及存股族的投資需求，打造定期定額購物車功能，讓投資下單像在電商平台購物般簡單；推出「定期定額日日扣」服務，每月任一個日期都可以選擇作為自己的扣款日，幫助投資人享有更大的交易彈性進行理財規劃；APP「隨身e策略」提供的「策略選股」服務，根據基本面、籌碼面或技術面等不同分類，讓投資人輕鬆一鍵完成選股或打造自己的投資組合，近期更開放免登入體驗，方便未開戶的客戶搶先體驗APP功能。

此外，本次獲頒「數位資訊安全獎」肯定，凱基證券資安長黃榮林表示，凱基證券於公司資訊安全治理及管理層面持續追求卓越與創新的態度，為提供客戶安全且值得信賴的金融服務，積極取得國際認證，由上至下打造資安文化，公司導入資訊安全管理制度及取得ISO 27001認證已達7年以上，並為強化危機管理及災害應變的管理機制，於2023年通過ISO 22301認證，展現本公司整體營運持續之資安韌性；為深化資安治理，建構「資安護城河計畫」，率先導入先進資安防護技術，建構完善資安防護系統，打造一個以客戶為中心，安全信賴的金融服務網。

凱基證券長期推動資訊安全的文化，深植資安意識於組織，打造堅強的資安防護，建立客戶的信賴度，提供安全可靠的數位金融，守護安全永續的營運環境，同時持續優化整體客戶投資旅程體驗，秉持凱基證券「致力于您的富足人生」的品牌宣言，以重視風險、穩健前行的理念，協助更多投資人逐步邁向自己的理財目標。