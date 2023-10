中信落實普惠金融 創新兼顧資安獲肯定

中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)推動數位轉型有成,旗下子公司中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)及台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)以優異的數位創新實力,勇奪第三屆「2023 數位金融獎」5項大獎肯定,其中中國信託銀行拿下銀行組3項金質獎及1項優質獎,金質獎獲獎數居銀行業之冠,說明中國信託從客戶角度出發,結合創新科技同時兼顧資訊安全,打造無時不在、無所不在且有溫度的金融服務備受評審團肯定。

由《工商時報》主辦的第三屆「2023 數位金融獎」今(23)日舉辦頒獎典禮,中信銀行數位平臺經營處處長傅竹屏副總經理、資訊安全長吳佑文副總經理、法人信託部部長蘇上娟副總經理、台灣人壽資訊安全長詹中傑副總經理及中信銀行商戶經營部部長陳雅雯協理等主管代表出席領獎。為落實普惠金融,中信銀行首創O2O(Online to Offline)金流平臺及跨平臺手機刷卡機,協助商戶整合市場主流電子錢包,推出至今已串接16家支付業者,串接數量為國內銀行業者第一,共創商家、消費者、支付業者三贏,榮獲銀行組「數位創新獎─金質獎」。中信銀行攜手7-ELEVEN經營之OPEN POINT生態圈,共同打造「數位金融零售生態圈」,領先同業推出跨產業會員連結機制,串聯中信銀行客戶與OPEN POINT會員身分,整合雙方點數獎勵機制,共營會員生態圈,今年4月更推出「中國信託x7-ELEVEN好友圈」網站,整合通路服務及優惠資訊,方便客戶查詢與使用。截止今年9月底,連結會員人數月成長率近20%、數位通路實動率提升近30%,奪下銀行組「數位服務獎─金質獎」。

率先市場推出「股務e服務」

因應永續發展趨勢,中信銀行率先市場推出「股務e服務」,提供上市櫃公司股東事務電子化服務,其中「紀念品e領取」以手機簡訊發放便利商店電子商品卡或禮物卡等股東會紀念品,減少實體運輸配送或廢棄處理之耗能碳排,今年3月推出的「開會e通知」,則以電子郵件寄出股東會開會通知書,鼓勵股東以電子投票方式參與股東會事務,目前全臺已有52家上市櫃公司共同響應使用,預計850萬名股東受惠,因此榮獲銀行組「數位普惠獎─優質獎」。

面對日益嚴峻的資安威脅,中國信託金控持續深化資安治理、強化情資聯防、厚植資安能量,近年導入多項創新資安防護技術,建立主動防禦能力,中信銀行與台灣人壽分別奪下銀行組「數位資訊安全獎─金質獎」及保險組「數位資訊安全獎─優質獎」殊榮。台灣人壽2017年成為全臺首家通過新版BS 10012個人資訊管理制度的金融機構,2019年持續領先同業擴大驗證範圍至各分支機構,2022年亦成為第一家取得ISO 27701隱私資訊管理標準認證的壽險公司,期許成為臺灣保險業資安最佳典範。

今年已榮獲逾250項大獎肯定

中信金控今年以來已榮獲國內外逾250項大獎肯定,中信銀行近日更獲得國際知名財經媒體《Global Finance》(全球金融)頒發「全球最佳個人金融數位銀行」(World's Best Consumer Digital Bank)及「全球最佳安全控管與防偽冒管理」(World’s Best Information Security and Fraud Management)的世界級大獎,寫下臺灣金融業者首度得獎之紀錄,顯見數位轉型成效備受國際肯定。未來,中信金控將持續提升整體金融服務品質及數位競爭力,穩健朝向「臺灣第一、亞洲領先」區域型金融機構目標邁進。