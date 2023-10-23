永豐金證券及永豐期貨榮獲「工商時報數位金融獎」三大獎

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永豐金證券積極發展數位金融轉型再現亮麗成果，今（23）日在「工商時報數位金融獎」頒獎典禮大放異彩，攜手子公司拿下3項大獎，包括：「數位普惠獎-優質獎」、「數位創新獎-優質獎」；以及永豐期貨榮獲「數位服務獎-優質獎」。永豐金證券推動數位轉型的關鍵在於兼具創新與實踐，不以個別商品服務為目標，成功打造完整證券數位金融生態圈。

運用先進數位技術，結合第三方業者專長，以實際理財場景為思維，永豐金證券建構以大戶投APP為主界面的完整證券金融服務生態圈。生態圈中以產品、內容兩大面向為驅動界接，提供化零為整的整合性服務，滿足客戶從便捷開戶流程、不同族群交易工具需求、高效率數位服務；並滿足客戶不同階段的多元知識需求。

永豐金證券近幾年已成功推出的多項數位創新產品，包括「豐存股、大戶豐、豐雲學堂、AI幫你顧」，成功打破專業與大眾的界線，讓一般投資人也能輕鬆以專業角度進行投資，解鎖過往投資被視為是專業高知識含量的限制。透過數位工具無遠佛屆的便利功能，降低投資門檻、簡便平台工具的操作、減輕投資人知識獲取成本。以數位工具為客戶提供差異性金融服務，創造數位理財時代新價值，透過數位創新向普惠金融持續邁進。

永豐期貨連續三屆榮獲「數位服務獎」，堪稱業界典範。致力深耕數位化服務，專注客戶互動關係的提升，核心策略是提供令人驚豔的數位旅程，以滿足與創造客戶的需求。在關注數位創新的過程中，注重引入趣味性推廣期權知識，從社群經營開始，延伸至綜藝化財經影音再到開戶過程。這種全新的方式吸引了眾多投資人的青睞，使永豐期貨在市場上獨具競爭優勢。

永豐期貨表示，善用數位科技並整合集團資源是未來的趨勢。因此在五大構面上進行了擴建，包括平台發展、數位行銷、數位客服、投資顧問和數據應用。為客戶提供高品質的數位服務。