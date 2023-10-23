中華郵政數位力 獲雙獎肯定

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中華郵政戮力發展數位及普惠金融服務，於112年10月23日獲頒第三屆工商時報銀行組「數位普惠獎–金質獎」及「數位資訊安全獎–優質獎」雙獎項，彰顯中華郵政公司長期以資訊安全為基礎，提供可靠、親切、效率、創新服務的卓越表現，受評審團高度肯定。

中華郵政以具體行動關懷身障、銀髮、偏鄉、外籍及新住民5大金融弱勢族群，開發唯一結合郵務、儲匯及壽險等功能的行動郵局APP，介面採高反差色彩對比及易觸控設計，以淺顯易懂的文字及圖示協助理解，亦提供「字體大小」功能可隨個人使用習慣設定最適操作介面，並透過結合多因子認證及FIDO技術，提供免記憶登入帳號密碼之快速登入服務、免輸入交易密碼之快速驗證功能，加上APP服務能結合行動裝置之語音報讀功能，提供視障者享有平等之APP使用權益，落實無障礙友善服務之精神。中華郵政並於APP提供可切換英語系之全功能服務，且在郵局ATM上提供中、英、日、越、泰及印尼等6國語系操作介面，讓多數在臺居留的外籍人士及新住民使用金融服務更為便利。

中華郵政於全臺城鄉離島地區設置充足郵政設施，提供各族群客戶可及、可用及高品質的數位化服務，行動郵局APP結合電子地圖及裝置全球定位，以API等技術串接逾千局營業廳智慧型叫號機，提供鄰近郵局及常用郵局線上取號、ATM無卡提款、導航、查詢等候人數、預填表單及預約服務等功能，減少民眾臨櫃等候時間，亦可查看鄰近i郵箱、ATM或郵筒位置，更因應疫後零接觸經濟與網路服務興起，可串聯申請數位帳戶、網路服務等多項線上申辦服務，讓用戶一機在手郵局帶著走。

中華郵政依金管會「金融資安行動方案2.0」精進措施，型塑金融機構重視資安的組織文化，資安治理框架採用國際標準ISO 27001資訊安全管理系統，並建置全年無休的資安監控中心(SOC)強化資安監控與防護，110年7月成立資通安全室，就是希望達到機密性、完整性及可用性的資安目標，進而支持核心業務持續營運不中斷。

中華郵政用心傾聽顧客的聲音，並以人為本出發，深化顧客體驗，提供更多個人化的服務，未來中華郵政將打造「郵政即服務」的全方位虛實整合服務，以實現數位普惠金融目標，將持續運用新科技，優化作業流程、擴大通路、加強服務深度，提供永續金融服務，並完成普惠金融的使命。