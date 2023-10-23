臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣活動10／27重磅登場

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休閒釣魚已成為戶外活動新亮點，今年全台唯一最大「臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣活動」重磅回歸，將於10月27日至29日為期三日假臺北市華山1914文化創意產業園隆重登場，網羅全球知名釣具品牌齊聚一堂，展出最新釣具產品科技以及推廣相關活動。

由臺灣釣具產業協進會主辦，包含國內知名釣具寶熊漁具(OKUMA)、漁拓釣具(HR)及日本高階釣具知名品牌三司達企業(SHIMANO)、大和事業公司(DAIWA)等國內外多家知名釣具廠商參展。除了展示出休閒釣魚常使用各式釣竿、捲線器、釣線、魚鉤、浮標、擬餌、安全用具、機能服飾及零配件等專業釣具，釣友們可至各釣具廠商攤位與釣具測試專員諮詢各樣產品特性外，每個攤位不定期舉辦互動遊戲拿好禮活動。期望透過博覽會，可以提供依照臺灣各種釣場性質及國人喜好釣魚方法，進行釣具開發的國內廠商增加產品曝光管道，進而活絡國內釣具產業規模。

臺灣釣具產業協進會表示，每日皆安排各式釣魚活動講座以及推廣友善釣魚。前釣魚人雜誌副社長王世國、我愛大海垃圾撿起來發起人丁玉玫，亦協助推廣友善釣魚理念及交流互動，節目豐富精彩可期，不管您是釣魚愛好者或釣魚小白，今年最令人期待的漁樂新體驗，就在2023臺灣釣具博覽會暨友善釣魚推廣活動，歡迎大小朋友前來同樂。