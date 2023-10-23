公私協力合作 媽厝國小「媽厝紫葡小書屋」落成啟用

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公私協力，善的循環，彰化縣溪湖媽厝國小向中華民國逢甲建築協會申請「小書屋 大傳智：偏鄉教育播種計畫」，獲得中華民國逢甲大學建築協會、富宇慈善基金會、學校家長會及各界善心人士等人共同促成，去年11月動工，23日舉行「媽厝紫葡小書屋」落成啟用典禮。

彰化縣長王惠美、富宇慈善基金會執行長張宇承、逢甲大學副校長黎淑婷、彰化縣溪湖媽厝國小校長曾俊堯等人與會。王惠美表示，感謝校長用心，各界發揮善的循環共來促成，不僅將成為媽厝國小孩子們的第二個家，打造一座結合閱讀學習、水上活動、在地文化、童軍及課後照顧的小書屋，也成為在地美麗的打卡景點。

王惠美表示，這座「媽厝紫葡小書屋」，總計斥資557萬元經費，包括爭取到逢甲建築協會申請「小書屋 大傳智：偏鄉教育播種計畫」，感謝富宇慈善基金會資助325萬餘元，教育部國民及學前教育署連同縣府配合款補助童軍營隊有50萬元，地方仕紳捐助3座貨櫃屋，及部分資金及物資，內部裝修由縣府補助100萬元。

王惠美感謝媽厝國小校長用心，運用機會來創造更多機會，讓這次以入厝方式啟用，也讓孩童了解傳統入厝的意義，近幾年來也投入1,227萬餘元，為媽厝國小整建老舊廁所、汰換學生課桌椅、充實體育設備等等，就是希望孩童有更好環境，成為國家未來的棟梁。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，該基金會與逢甲大學建築系合作，已共同成立4座逢甲小書屋，媽厝紫葡小書屋是第4座，一路走來，因為從事公益都非常開心，覺得做了這些事，真的能幫助到很多孩子，感到非常有意義，希望這座書屋，能讓學生在課後有多元學習的機會，期待孩子更成長、更茁壯。

逢甲大學副校長黎淑婷表示，該校發揮大學社會責任實踐計畫（USR），讓大學成為地方發展的重要夥伴，紫葡小書屋是逢甲大學的第16座小書屋，目前已經排到第26座，希望每一座書屋，都可以發揮在地影響力。

逢甲除跟系友結合外，也跟教學結合，最主要是跟大學的社會責任結合，大家一起做公益，希望每一座書屋都能帶給小孩更多的自信跟知識，教育最重要的目的是遇見更好的自己，期待這座書屋可以在媽厝國小發揮最大的功能，同時成為在地最好的平台，整合各界資源。

曾俊堯感動地表示，感謝大家一路走來的協助，謝謝縣長王惠美對教育的支持，謝謝富宇慈善基金會補助小書屋建設經費，謝謝逢甲大學建築系的協助，及所有為媽厝國小努力付出的贊助單位及老師校友們，真的非常感謝大家，該國小會更努力去教育孩子，也期望這間小書屋能讓孩子們在學習上能更上一層樓。

王惠美指出，現在少子化的現象，在媽厝國小學生數，雖不多，卻能逆勢上揚，從110餘名，增加至150餘名，有的還是從台中回來彰化就讀，就是因為學校用心有特色，各項成績亮眼，可見彰化雖然沒有六都豐富的資源，但是，彰化縣的教育力，絕對不輸六都。