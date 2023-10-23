耕耘數位金融有成 臺灣企銀勇奪「數位金融獎」雙大獎

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臺灣企銀積極推動數位創新與轉型，今年度再傳捷報，榮獲2023年《工商時報數位金融獎》「數位創新獎金質獎」、「數位服務獎優質獎」兩項大獎，顯見該行數位金融發展成效亮眼，備受評審肯定。

臺灣企銀積極布局金融創新應用，以普惠金融為出發點，導入智慧語音語意辨識技術，以即時(Immediately)、創新(Innovative)、極優(Incredible)，3i為產品核心理念，於行動銀行App推出「智能語音小幫手i-Money」語音指令服務，打破銀行營業時間與空間限制，協助客戶直接以口說問答方式完成金融需求，輕鬆建立溝通金融服務，優異表現深獲評審肯定，在競爭激烈的參賽產品中，拿下「數位創新獎金質獎」殊榮。

臺灣企銀指出，該服務自去年推出後，不斷精益求精，至今已榮獲「國家品牌玉山獎-最佳產品及最佳人氣品牌」、「CSEA卓越客服大獎-最佳智能系統應用企業」及「TSAA台灣永續行動獎銀級獎」，23日再獲「工商數位金融獎-數位創新獎金質獎」肯定，展現該行以客戶需求為核心，運用創新金融科技打造平等友善金融環境，實踐普惠金融價值。

該行亦積極推展零接觸線上金融服務，「雲端櫃台數位申辦平台」以「好看、好用、好找、好分析、好維運」五好目標設計，整合線上開戶、線上貸款、申辦網銀、投資理財、繳費繳稅等33項一站式申辦服務，更領先業界於申請前台導入API介接內政部國民身分證領補換資料查驗作業、OCR證件辨識系統，大幅提升申辦效率，為客戶提供流暢、便捷的數位金融體驗，榮獲本屆「數位服務獎優質獎」。

臺灣企銀用心傾聽客戶聲音，滿足客戶多元金融需求，未來將持續懷抱精進與創新精神，結合金融科技、大數據分析、AI人工智慧與專業服務，提供更完善的金融體驗，以期成為客戶心中首選數位金融品牌。