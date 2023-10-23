前往主要內容
工商時報LOGO

耕耘數位金融有成 臺灣企銀勇奪「數位金融獎」雙大獎

臺灣企銀獲數位金融獎雙獎，由該行總經理張志堅(右)及數位金融部協理蔡育呈(左)代表領獎。 圖／臺灣企銀提供
臺灣企銀獲數位金融獎雙獎，由該行總經理張志堅(右)及數位金融部協理蔡育呈(左)代表領獎。 圖／臺灣企銀提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣企銀積極推動數位創新與轉型，今年度再傳捷報，榮獲2023年《工商時報數位金融獎》「數位創新獎金質獎」、「數位服務獎優質獎」兩項大獎，顯見該行數位金融發展成效亮眼，備受評審肯定。

臺灣企銀積極布局金融創新應用，以普惠金融為出發點，導入智慧語音語意辨識技術，以即時(Immediately)、創新(Innovative)、極優(Incredible)，3i為產品核心理念，於行動銀行App推出「智能語音小幫手i-Money」語音指令服務，打破銀行營業時間與空間限制，協助客戶直接以口說問答方式完成金融需求，輕鬆建立溝通金融服務，優異表現深獲評審肯定，在競爭激烈的參賽產品中，拿下「數位創新獎金質獎」殊榮。

臺灣企銀指出，該服務自去年推出後，不斷精益求精，至今已榮獲「國家品牌玉山獎-最佳產品及最佳人氣品牌」、「CSEA卓越客服大獎-最佳智能系統應用企業」及「TSAA台灣永續行動獎銀級獎」，23日再獲「工商數位金融獎-數位創新獎金質獎」肯定，展現該行以客戶需求為核心，運用創新金融科技打造平等友善金融環境，實踐普惠金融價值。

該行亦積極推展零接觸線上金融服務，「雲端櫃台數位申辦平台」以「好看、好用、好找、好分析、好維運」五好目標設計，整合線上開戶、線上貸款、申辦網銀、投資理財、繳費繳稅等33項一站式申辦服務，更領先業界於申請前台導入API介接內政部國民身分證領補換資料查驗作業、OCR證件辨識系統，大幅提升申辦效率，為客戶提供流暢、便捷的數位金融體驗，榮獲本屆「數位服務獎優質獎」。

臺灣企銀用心傾聽客戶聲音，滿足客戶多元金融需求，未來將持續懷抱精進與創新精神，結合金融科技、大數據分析、AI人工智慧與專業服務，提供更完善的金融體驗，以期成為客戶心中首選數位金融品牌。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 她月領3萬5「長期搭兩檔ETF」、27歲存到百萬！小資女揭存錢最難的兩件事

  2. 選前誰必漲？專家曝「22檔大選紅利股」還有3檔高股息ETF也可以參考

  3. 10月底前勞保局還有12筆錢要發 「這4天」記得刷存簿

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。