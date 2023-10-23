彰化銀行聯手天成醫療體系 合辦「愛在重陽 活力久久」敬老活動

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彰化銀行長期持續關懷高齡長者，適逢九九重陽節，為宏揚敬老美德，特於19日聯手天成醫療體系－金色年代長照社團法人合辦「愛在重陽 活力久久」敬老活動，並由副總經理鄧秀娟率領彰銀同仁陪伴長輩們歡度一個熱情、活力又健康的重陽節。

彰銀表示，為加深長輩對於信託知識的了解，於活動中播放信託宣導影片，透過生活化的劇情以及多元情境，讓長輩們了解如何運用信託照顧自己和家人以及防範詐騙等觀念。此外，彰銀副總經理鄧秀娟帶領同仁透過歡樂的歌聲與長者互動，全場散發歡愉的氣氛。本次「愛在重陽 活力久久」活動，不僅宣導信託觀念暨提升長輩對安養信託認同感外，更在說唱及陪伴談話中溫暖著每一位長輩的心，讓每位長輩在愉快、和樂中度過屬於自己的節日。

彰化銀行落實公平待客原則，用心體貼高齡客戶的需求，致力打造高齡友善金融環境，並提供高齡者及身心障礙者安養照護信託產品，協助客戶享受樂活人生；亦將防制詐騙關懷提問融入日常服務過程，避免高齡金融剝削發生。

此外，彰銀也鼓勵員工以具體行動關懷弱勢族群，辦理社區金融知識宣導活動，強化民眾金融教育，並深入走訪安養機構或獨居老人住家，陪伴長輩並傾聽長輩心聲，給予最溫暖與實在的支持，落實企業社會責任。