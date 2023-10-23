永豐銀行冠名贊助「台啤永豐雲豹」 助攻籃球熱

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台灣籃壇再掀「豐」「豹」！永豐銀行23日重磅宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，強強聯手征戰！同時，永豐銀行表示，除持續冠名合作外，進一步打造台灣職業籃壇首創條款，即若台啤永豐雲豹勇奪所屬聯盟總冠軍榮耀，冠名贊助將自動延長且加碼贊助金額，鼓勵球員展現團隊合作的拚搏精神、激發潛能，為球隊勇創佳績。永豐銀行投入金融的力量、支持運動市場發展，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

永豐銀行長期關注國內運動市場的發展，去年起冠名贊助雲豹籃球隊，締造開幕戰1.5萬張門票於短短5分鐘內即告售罄的驚人紀錄，引爆全民籃球熱潮。永豐銀行表示，期盼透過支持台啤永豐雲豹職業籃球隊，提升國內職業籃球賽事的可看性，進一步提升體育風氣，打造金融業、體壇與社會大眾多贏局面。

永豐銀行指出，今年台啤永豐雲豹球隊主場將落腳桃園市立綜合體育館，為鼓勵客戶進場觀賽，永豐信用卡友於台啤永豐雲豹所有主場賽事，現場刷卡購買賽事門票及球隊周邊商品享全面8折優惠。

除台啤永豐雲豹外，永豐銀行也贊助大專籃球隊伍、企業甲級足球聯賽隊伍與斯巴達障礙跑競賽等，其中，2019年起連五年贊助創下UBA三連冠佳績的政大雄鷹籃球隊。永豐銀行去年亦獲體育署頒發「體育推手獎」。

同時，永豐銀行積極結合體育與企業社會責任，例如，去年於籃球場舉辦「綠色行動力」主題日，將ESG 精神融入現場互動遊戲中；此外，也邀請雲豹球員、啦啦隊－電豹女成員及政大雄鷹籃球隊員，分別拍攝以外籍人士或甫滿18歲新成年人為主角的創意影片，透過幽默風趣、貼近年輕族群的溝通方式，宣揚金融友善理念。