華南銀行深耕數位金融 全新行銷活動上線

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華南銀行致力於數位金融服務多年，提供客戶多元數位線上交易服務，滿足用戶隨時隨地零距離金融需求，即日起至2023年12月26日止，特別推出「自由超數配」數位行銷活動，以進階式自由選擇數位任務，讓用戶選擇欲完成的活動項目，即有機會獲得iPad Pro、LINE POINTS點數好禮，讓用戶體驗便利數位金融服務之餘還能享受回饋。

想要成為七萬名LINE POINTS得主，活動期間內於活動網站完成登錄，即有機會獲得LINE POINTS點數，共計2萬名。此外，華南銀行，為導引更多用戶體驗數位金融服務，也以新手入門數位項目「開通華南銀行＋APP、線上外幣結購／售、華銀支付消費」就能獲得LINE POINTS點數，限額5萬名，同時也規劃「線上申辦信用卡、網路投保、信用貸款、基金」抽iPad Pro活動，想要成為最大贏家就快登錄活動開啟自由超快速的金融服務。

因應消費者新型態支付習慣，華南銀行持續攜手全家便利商店、屈臣氏、八方雲集等連鎖商家，推出多種台灣Pay回饋行銷活動，即日起，可搭配自由超數配活動外，華南銀行也在秋季時節攜手SPA連鎖品牌「美夢成真」推出「美夢成真美容SPA館 x 台灣Pay 20％回饋」活動，要讓消費者放鬆身心之餘，同時還能享雙重回饋。

為擴大便利支付生活，華南銀行與全支付共同推出「好評再延長最高50％回饋」，凡於2023年11月30日前首次連結華南銀行帳戶，並完成單筆消費新台幣100元，即贈送全點50點做為獎勵回饋，每人限回饋一次，限量5,000名，本加碼活動同享全支付周年慶筆筆8％回饋。