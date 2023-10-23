國際扶輪3523地區舉辦「九九重陽敬老暨樂齢活動」 分享愛至銀髮族

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扶輪3523地區於今(23)日舉辦「九九重陽敬老暨樂齢活動」，以「分享愛，愛分享」的大愛精神來面對台灣即將進入超高齡社會的現象。

隨著台灣人口老化伴隨少子化現象，台灣65歲以上老年人口，占總人口比率已於2018年3月底達14.05％，換言之，七個人中就有一個是老人，推估2025年台灣將會成為「超高齡社會」，65歲以上老年人口會達20％，每五個台灣人就會有一個是老人，因此老年人口照顧問題，已儼然成為一個重要的社會問題，特別是針對弱勢的獨居長者。

國際扶輪3523地區長期透過各項服務計畫持續關懷社區長者，自2018年起除疫情嚴重期間，每年皆辦理敬老活動，至今已為第四屆。2023年在地區總監楊奕蘭DG Stela帶領下，於九九重陽節假台北大直典華餐廳舉辦「九九重陽敬老暨樂齡活動」，且席開百桌。邀請台北市各行政區65歲以上長者共約700位共襄盛舉，其中甚至有高齡97歲長者前來同樂。

籌備主委台北市華樂扶輪社前社長蕭翠華帶領團隊用心籌辦活動，除特別與廚師討論適合長者的健康美味佳餚外，每桌並安排扶輪社友協助陪伴共餐，還安排有才華的社友們表演精彩的節目，社友們在忙碌的工作之餘還撥出時間練習表演節目，真正落實扶輪人親手服務精神，令人感佩。今年也特別邀請扶輪長者歌唱盃前三名獲獎者上台表演，增加共鳴，期望能藉由各種活動讓年長者的生活充滿樂趣與希望。

經由台北市政府及社會局的協助與肯定該活動，除社工也參與協助長者外，市長蔣萬安於忙碌市政之餘，特別親自錄製祝福影片。扶輪人的行動發起，希望能拋磚引玉讓社會更多人看見台灣各個角落裡，仍有許多需要關注的弱勢族群。