疾管署：目前公費流感疫苗4種廠牌皆有到貨量

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疾管署23日表示，目前公費流感疫苗4種廠牌皆有到貨量，並按各廠牌採購數量的比例配送至合約院所提供民眾接種，醫院層級並無只剩下高端廠牌之情形。

針對外界有關公費流感的質疑，疾管署提出兩點說明：

一、目前公費流感疫苗4種廠牌皆有到貨量，並按各廠牌採購數量的比例，配送至各地方政府衛生局，再由各地方政府衛生局再做分配至轄區合約院所提供民眾接種。公費流感疫苗4種廠牌疫苗採購量及比例分別為：國光生物科技股份有限公司349萬3,450劑（占50％）、賽諾菲股份有限公司192萬1,400劑（占27.5％）、台灣東洋藥品工業股份有限公司86萬4,630劑（占12.4％）、高端疫苗生物製劑股份有限公司70萬7,420劑（占10.1％）。

二、經查全國合約院所中，醫院層級各廠牌公費流感疫苗均有庫存，且各醫院至少有2種以上廠牌，另臺北市聯合醫院除部分院區東洋廠牌已使用完畢，各院區多數皆有4種廠牌疫苗庫存，並無到醫院只能接種高端廠牌之情形。

疾管署呼籲，流感疫苗在國內外已有數十年使用經驗，國內上市之流感疫苗不論廠牌在保護力與不良反應發生率上均無差異，民眾可接種任一符合仿單適用年齡之流感疫苗。目前流感疫情仍持續，接種疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種。