拜登與多國領袖、教宗通話 討論中東緊張情勢

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美國總統拜登22日與加拿大、法國、英國、德國和義大利領袖通話，這些國家領導人除了重申對於以色列自衛權利的支持外，也敦促以國遵守國際人道法規保護平民。

拜登也與教宗方濟各通話，雙方就如何防止以巴衝突升溫與實現中東地區和平交換意見。

法國總統辦公室近日宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於24日訪問以色列，屆時將與以色列總理尼坦雅胡舉行會談。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）23日也到訪以國，並分別與尼坦雅胡和巴勒斯坦總統阿巴斯會面。