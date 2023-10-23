美債殖利率再攀高 台指期夜盤一度失守16,200

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美債10年期殖利率23日持續飆高，最高再度衝破5％，而美國聯準會（Fed）最倚賴的通膨指標、9月PCE物價指數將於本周公布，市場多預期該數據恐加深Fed升息機率，美股四大指數23日集體開低，台指期夜盤在美股開盤後跳水式下跌、一度失守16,200點大關，惟隨後低接買盤進場後回穩，盤中跌點收斂至31點，暫報16,225點。

美股投資人對美國政府33.5兆美元巨額債務的擔憂，美國10年期公債殖利率節節攀升，20日短暫回檔後，23日再度衝高、重返5％之上，拖累美股四大指數再度開低，道瓊指數重挫超過200點，那斯達克指數也跌逾百點，特斯拉上周法說會利空尚未反應完畢，早盤續跌逾3％，目前已連四日重挫。

台灣期交所內的美股三大指數也同步走疲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌168點、36.75點與96點；英國富時100期貨也下跌46點，暫報7,384點。

不過，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為Fed在11月維持利率水準於5.25％～5.5％不變的機率高達98.4％，12月仍不升息的機率也有74.6％，市場持續靜待美國24日將公布的10月Markit 製造業採購經理指數（PMI），以及27日將揭露的9月PCE物價指數。

另一方面，美股本周也有重量級財報及法說會陸續登場，包括微軟、亞馬遜、Google、Meta在內的多家科技巨擘將公布第三季財報，由於目前華爾街多預估美國企業獲利衰退將於本季結束，市場對科技巨頭交出的獲利成績單以及產業前景展望高度聚焦，市場認為若財報及後市業績展望數據優於預期，將有望提振美股信心。

元富期貨指出，台指期23日再創波段新低點，目前尚未出現落底跡象，加上VIX恐慌指數持續上升，顯示市場避險情緒有增溫跡象，此外，地緣政治風險延燒，也導致市場資金趨於保守、量能遲遲無法放大，短線建議先保守看待為宜。