押注反彈 資金湧進做多特斯拉槓桿型ETF

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電動車巨擘特斯拉（Tesla）18日公布第三季財報差，和執行長馬斯克連串負面言論等令股價上周重挫。但其多次絕處逢生，反吸引部份投資人危機入市，搶進做多特斯拉的槓桿型ETF。

特斯拉（代號TSLA）19日重挫9.3％，20日再跌3.7％收211.99美元。截至20日止當周累跌15.6％為今年來最大單周跌幅。23日盤中續跌近3％報約206美元。今年來仍累漲91％。

ETF發行商Direxion的「Direxion每日1.5倍做多TSLA主動型ETF」（代號TSLL）19日重摔13.96％，20日再跌5.62％收11.92美元。截至20日止當周累跌22.89％。23日盤中下滑3.3％報11.52美元。今年來累漲126％。

至於「Direxion每日一倍放空TSLA主動型ETF」（代號TSLS）19日大漲9.2％，20日再漲3.75％收22.7美元。截至20日止當周累漲17％。23日盤中上漲2％報23.2美元。儘管上周大漲，但今年來累跌58％。

特斯拉股價完全反映上周諸多利空，但19日和20日成交量各達1.7億股和1.38億股，高於一年來均值1.14億股，顯示投資人抵接意願強勁。

根據Vanda Research資料，特斯拉是散戶19日買最多的個股，淨買進金額1億5,950萬美元。

TSLL也發生同樣情況。基金公司理柏（Lipper）統計19日淨流入TSLL資金達2,490萬美元，今年來累計吸納5.01億美元。TSLL規模8.33億美元，為目前做多特斯拉的槓桿式單一股票ETF裡規模最大。

Strategas證券策略師索恩（Todd Sohn）認為做多特斯拉的人都認為其最新財報會讓股價大跌，但會趁低加碼。

相反地，TSLS跟投資公司AXS Investments的「AXS每日放空特斯拉ETF」（代號TSLQ）在19日當天，都出現資金淨流出逾100萬美元情況。