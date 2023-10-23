中山EMBA創業家出書 《智富的人生》榮登排行榜冠軍

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16位國立中山大學管理學院EMBA的E24和AP110應屆畢業校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》，由知識流出版公司出版後大獲好評，目前預購量已衝進下週金石堂暢銷書排行榜：商業企管類第一名! 包括中山大學校長鄭英耀、逢甲大學人言講座教授許士軍、財信傳媒集團董事長謝金河、全國中小企業總會榮譽理事長李成家、中山管院院長葉淑娟等各界權威，均一致推薦這本難得的好書。

新書發表會於2023年10月21日在高雄漢來大飯店舉行，會場內冠蓋雲集，包括中山大學校長鄭英耀、中山管院EMBA執行長林豪傑、戈友會理事長林清煌、高雄校友會理事長葉富崇、屏東校友會理事長聶東南、EMBA校友會理事長陳建志、中山陽光基金會理事長吳尚謙、中山 E24 E聯會會長施采萱等，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。中山E24和AP110同學更將本書獻給母校，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，是台灣隱形冠軍的代表，也見證了台灣的經濟奇蹟。

中山大學校長鄭英耀表示，根據2022年IMD世界競爭力報告指出：台灣在 63 個受評比國家中躍居全球第7名；彰顯我國整體經濟競爭力受到國際肯定。知識流出版新書《智富的人生》藉由EMBA CEO現身說法，不僅傳承創業精神，也承傳中山創新精神，一棒接著一棒。

中山大學E24E聯會會長施采萱表示，《智富的人生》這本新書中有8位女性傑出企業家，剛好占了16位作者的一半，提供給能力毫不遜於男性的女性企業家們發光發熱的舞台，代表女力崛起！施采萱會長並致贈EMBA在校生300本新書，與大家共享書中的智慧。

《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》16位CEO作者包括：華生水資源生技總經理鄭玉鳳、沛爾生醫副總經理劉名羚、化石先生副總經理陳淑娟、清展科技監察人陳白沼、世華金屬科技總經理葉俊賢、大新醫院院長徐哲文、羅絲歐尼爾丘比國際智權董事長楊進雄、中國號誌工程監察人陳伊莉、久奈司體育事業董事長李鑑珉、宥盛科技副總經理楊智凱、龍達化粧品執行長陳艿葳、康順整合醫學診所院長洪志鵬、隆太國際總經理黃冠婷、理捷工程董事長蔡淑娟、鴻源國際企業總經理蔡宗諺、大順益鋼鐵總經理楊詠智均親自出席。